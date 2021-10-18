Hatay'da korku dolu anlar: Aynı anda 3 hortum oluştu

Sabah saatlerinde denizde ikisi büyük, biri küçük 3 hortum oluştu.
Arsuz ilçesindeki vatandaşlar denizdeki hortumları endişeyle izledi.
Denizde aynı anda çıkan 3 hortum karaya ulaşmadan kayboldu.
Hatay’ın Arsuz ilçesinde denizde aynı anda 3 hortum oluştu. Denizde aynı anda çıkan 3 hortum karaya ulaşmadan kayboldu.
Sabah saatlerinde denizde ikisi büyük, biri küçük 3 hortum oluştu.
Arsuz ilçesindeki vatandaşlar denizdeki hortumları endişeyle izledi.
Denizde aynı anda çıkan 3 hortum karaya ulaşmadan kayboldu.
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