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HATAY

Hatay'da korku dolu anlar: Aynı anda 3 hortum oluştu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde denizde aynı anda 3 hortum oluştu. Denizde aynı anda çıkan 3 hortum karaya ulaşmadan kayboldu.

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Haber Merkezi İHA
Hatayda korku dolu anlar: Aynı anda 3 hortum oluştu - Hatay haberleri
Arsuz ilçesindeki vatandaşlar denizdeki hortumları endişeyle izledi.

Sabah saatlerinde denizde ikisi büyük, biri küçük 3 hortum oluştu.

Arsuz ilçesindeki vatandaşlar denizdeki hortumları endişeyle izledi.

Denizde aynı anda çıkan 3 hortum karaya ulaşmadan kayboldu.

İHA

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