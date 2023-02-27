Hatay'da lastik fabrikasında yangın.
Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Patlamaların da olduğu yangına müdahale sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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