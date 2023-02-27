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Hatay'da lastik fabrikasında yangın

Antakya Küçükdalyan Mahallesi'nde bulunan lastik fabrikasında yangın çıktı. Patlamaların da olduğu yangına müdahale sürüyor.

19:05 . 27/02/2023 Pazartesi
IHA
Hatay'da lastik fabrikasında yangın.

Hatay'da lastik fabrikasında yangın.

Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamaların da olduğu yangına müdahale sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

#Hatay
#Yangın
#Fabrika
1 saat önce
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Hatay'da lastik fabrikasında yangın
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