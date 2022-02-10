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HATAY

Nesli tükenme tehlikesi altında: Hatay’ın Samandağ ilçesinde görüldü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku görüldü. Uzmanlar, Akdeniz Foku’nun Dünya üzerinde sadece Doğu Akdeniz sahilleri ile Atlantik’te batı Afrika’nın Moritanya sahilleri ve Madeira adalarında görüldüğünü belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Hatay’da nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku görüldü
Hatay’da nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku görüldü

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öğünç, Dünya’da birey sayısı hızla azalan ve nesli tehlike altında olan Keşiş foku (Monachus) cinsiden bir tür olduğunu belirtti.

Öğünç, Samandağ sahilinde özel güvenlik tarafından cep telefonu ile görüntülenen Akdeniz Foku’nun Dünya üzerinde sadece Doğu Akdeniz sahilleri ile Atlantik’te batı Afrika’nın Moritanya sahilleri ve Madeira adalarında görüldüğünü söyledi.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öğünç aşırı avlanma yaşam alanları kaybı ve deniz ekosisteminin bozulması nedeniyle türün dünya dağılımı daraldığını belirterek “Akdeniz fokları 20. yüzyılın başına kadar bin birey sayısına sahipti ve serbestçe yaşamlarını sürdürüyorlardı. Ancak zamanla aşırı avlanma, yaşam alanları kaybı ve deniz ekosisteminin bozulması nedeniyle türün dünya dağılımı daraldı ve birey sayısı hızla azaldı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) son verilerine göre Akdeniz foku bugün dünyada sadece Yunanistan, Türkiye, Fas, Moritanya ve Maderia Adaları’nda yaşamakta olup dünya toplam nüfusu 700 kadar olduğu tahmin edilmektedir. IUCN’göre Akdeniz foku Akdeniz bölgesi için CR (Critically Endangered = Kritik tehlikedeki türler) kategorisinde sınıflandırılmıştır. Bununla birlikte Akdeniz foku bütün dünyada nesli tehlike altında bulunan türler içinde ilk sırada yer almaktadır. İnsan baskısı nedeniyle Akdeniz foku popülasyonları önceleri koloni şeklinde yaşamakta iken günümüzde ise birlikte bulunmak yerine çoğu zaman tek tek dolaşma ve yaşama şeklini seçmeye zorlanmışlardır” dedi.

Öğünç, Akdeniz fokunun dünyada birbirinden kopuk 2 ana bölgede yaşadığını, bunların Akdeniz popülasyonu (Yunanistan ve Türkiye) ve Atlantik popülasyonu (Batı Sahra, Moritanya kıyıları ve Portekiz Maderia Adaları) olduğunu söyledi.

Akdeniz foklarının halen sahillerimizde görülmesinin Ülkemiz biyolojik çeşitliliği açısından büyük önem arz ettiğini belirten Öğünç “Akdeniz foklarının yok olmasının temel nedenleri arasında; Yaşam alanlarının (Kıyıların) işgali, yasadışı ve aşırı su ürünleri avcılığı, Fokların kasti öldürülmesi, Yaşadıkları mağaralara turistik dalışlar, deniz ve kıyıların kirlenmesidir.

Akdeniz foklarının halen sahillerimizde görülmesi Ülkemiz biyolojik çeşitliliği açısından büyük önem arz etmektedir. Akdeniz foklarının ülkemizde popülasyonlarının devamlılığının sağlanması için özellikle yaşam alanlarının tahribinin önüne geçilmeli ve koruma çalışmaları yapılmalıdır. Akdeniz foklarının yuvaları, evleri kıyı mağaralarıdır. Türün üreme başarısını artırmak ve onlara evlerinde rahatsızlık vermemek için mağaralarına girilmemesi ve dalınmamasını gerektiğini kuvvetle hatırlatıyoruz” dedi.

Öğünç ayrıca görüntüyü cep telefonuyla çeken özel güvenlik görevlisi Ömer Bekçi’ye de teşekkür etti.

Eğitimde kar engeli sürüyor: İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler
FOTOĞRAF 15
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Yoğun kar yağışı sonrası pek çok ilin valiliği kar tatili açıklamasında bulundu.
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İşte kar nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler..
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Çankırı’da yoğun yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildi.<br><br>Çankırı Valiliği, etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Çerkeş ilçesinde 2, Yapraklı ve Orta ilçelerinde 1’er gün eğitim öğretime ara verildiğini duyuruldu. Çerkeş ve Orta ilçelerinde ayrıca, kamuda çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların (ebeveynlerden birinin) bu süre boyunca idari izinli sayılmasına da karar verildiği belirtildi.
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Karaman’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okullar 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi.<br><br>Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, \"Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır\" denildi.
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Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla bugün il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.<br><br>Niğde'de il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için bugün eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:<br><br>\"Niğde il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında Niğde il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizdeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 10-02-2022 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır.\"
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Konya’nın 24 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı.<br><br>İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.<br><br>Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.Öte yandan, merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinin ilçe merkezleri dışında kalan kırsal mahallelerinde ve taşımalı eğitim kapsamında öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındığı bildirildi.
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Bir süredir yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği Isparta'da ise eğitime 5 günlük ara verilecek. Bu süreçte öğrenciler, uzaktan eğitim ile derslere devam edecek. İşte, Isparta Valiliğinden yapılan o açıklama;<br><br>\"İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına, Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasınauygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir.\"
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Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve kar sürgünü nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime verilen aranın 10 Şubat Perşembe gününü de kapsayacak şekilde uzatıldığı bildirildi.
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Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 10 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.<br><br>Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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Sivas’ta devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süre ile tatil edildi.<br>Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 09.30 ile 17.00 arasında daraltıldığı belirtildi. Emniyet, Jandarma, AFAD, 112, İtfaiye, Orman müdahale, Belediyeler, özel idaresi birimleri ise bu kapsamın dışında tutuldu. Hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunanlara ise 1 gün idare izin verildi. İzinlerin 10 Şubat Perşembe gününü kapsadığının altı çizildi.
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.<br>İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, yağış nedeniyle eğitime de 1 gün ara verildi.
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Eğitimde kar engeli sürüyor: İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler
Ülke genelinde belli bölgeleri etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilerken valiliklerden peş peşe okulların tatil olduğuna ilişkin açıklamalar geliyor. İşte kar nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler..

Konya'da yoğun kar sonrası tipi çıktı: Komşu illere kara yolu bağlantısı kesildi
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Konya'da yoğun kar yağışı kent genelinde etkisi sürdürmeye devam ediyor.
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Kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle kenti komşu olan bağlayan Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya'ya bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı.
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Isparta kara yolunda ise TIR, otobüs ve kamyonların geçişine izin verilmedi.
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Yolların kapanmasıyla otobüslerin de geçişine izin verilmemesi üzerine yolcular şehirler arası otobüs terminalinde bekletilmeye başlandı.
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Kent genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Cihanbeyli, Çumra, Çeltik, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent ve Yunak'ta yüz yüze eğitime yarın yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ara verildi.
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Meram, Selçuklu, Karatay ve Tuzlukçu ilçelerinde ise kırsal mahallelerde ve taşıma sistemle eğitime ara verildi.
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Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanların ise idari izinli sayılacağı bildirildi.
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Konya'da kar nedeniyle komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi
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Konya'da kar nedeniyle komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi
Title
Konya'da kar nedeniyle komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi
Title
Konya'da kar nedeniyle komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi
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Title
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Konya'da yoğun kar sonrası tipi çıktı: Komşu illere kara yolu bağlantısı kesildi
Konya'da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kenti komşu illere bağlayan Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya kara yolları ulaşıma kapandı. Yolların kapanmasıyla otobüslerin de geçişine izin verilmemesi üzerine yolcular şehirler arası otobüs terminalinde bekletilmeye başlandı.


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