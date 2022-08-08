Gündem Hatayın Samandağ ilçesinde ormanlık alana ekili 12 bin 878 kök Hint keneviri ele geçirildi
HATAY

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alana ekili 12 bin 878 kök Hint keneviri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy ve Yaylıca mahalleleri arasında kalan Ödek mevkisindeki ormanlık alanda kenevir yetiştirildiğini belirledi.

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Haber Merkezi AA
Hatayda ormanlık alanda 12 bin 878 kök Hint keneviri ele geçirildi
Arşiv.

Operasyon kapsamında bölgeye giden ekipler, toprağa ekili 12 bin 878 kök Hint keneviri buldu.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Hint kenevirlerini imha etti.

Uyuşturucu tarlaları dron ile tespit edildi
GÜNDEM
Uyuşturucu tarlaları dron ile tespit edildi

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı
OYNAT 00:29
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı
Adana'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması' yönündeki talimatına uyularak yapılan uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında 21 zanlının kimliği ve adreslerini tespit etti. Ekipler, Bakan Soylu'nun 'uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması' yönündeki talimatına uyarak, havanın aydınlanmasının ardından 20 adrese operasyon düzenledi. Bu kapsamda, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir müstakil eve de baskın yapıldı. İkametin avlusunda toprağa ekili Hint kenevirleriyle karşılaşan ekipler, odalarda yaptıkları aramalarda da bir ruhsatsız tabanca buldu. Operasyonda 16 kök Hint keneviri, 29,36 gram esrar, 1 uyuşturucu etkili hap, ruhsatsız 3 tabanca ile 10 mermi ve 9 kartuş ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.
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