Gündem Hatayda sır olay Anne uçuruma yuvarlandı 2 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu
HATAY

Hatay'da sır olay: Anne uçuruma yuvarlandı 2 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu

Hatay'da Gökben O.'nun kullandığı araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralı olarak kurtulan kadının eşi olay yerine geldiğinde 2 yaşındaki çocuklarının araçta olmadığını fark etti. Eve giden baba Mehmet O. 2 yaşındaki oğullarının cansız bedeni ile karşılaştı. Anne Gökben O.'nun hastanedeki tedavisi devam ederken, S.E.O.'nun ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Haber Merkezi DHA
2 yaşındaki S.E.O. evde ölü bulundu
2 yaşındaki S.E.O. evde ölü bulundu

Hatay'ın Defne ilçesinde 150 metre yükseklikten uçuruma yuvanan ve kazadan yaralı olarak kurtulan Gökben O.'nun oğlu 2 yaşındaki S.E.O. ise babası Mehmet O. tarafından evde ölü bulundu.

UÇURUMDA EŞİNİ EVDE OĞLUNU BULDU

Gökben O.'nun kullandığı otomobil, sürücüsüsün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu Döver Mahallesi'nde 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Eşinin kaza yaptığı haberini alan Mehmet O., olay yerine geldiğinde Gökben O.'nun yaralı kurtulduğunu gördü ancak araçta 2 yaşındaki oğlunun olmadığını öğrenince Subaşı Mahallesi'ndeki evine gitti. Eve giren Mehmet O., 2 yaşındaki oğlu S.E.O.'nun hareketsiz şekilde yattığını görünce 112 Acil'i arayıp, yardım istedi. Eve sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuğun öldüğü belirlendi.

  • Polis ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük S.E.O.'nun cansız bedeni, otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Anne Gökben O.'nun hastanedeki tedavisi devam ederken, S.E.O.'nun ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olay ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

40ı muvazzaf 88 şüpheliye gözaltı

40'ı muvazzaf 88 şüpheliye gözaltı

​FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon.
Sur Belediye Başkanı gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı gözaltına alındı

​HDP'li başkan terör soruşturmasında gözaltına alındı.
CHPnin makul teröristi

CHP'nin makul teröristi

​CHP, Türkiye'ye tehdit yağdıran terör örgütüne destek verdi.
İİT’yi güncellemek şart

İİT’yi güncellemek şart

​Erdoğan: Hatalarımız için başkalarını suçlamak kolaycılık olur.
Yabancı savaş uçakları Libya'yı vurdu

Yabancı savaş uçakları Libya'yı vurdu

Türkiye ile varılan tarihi anlaşmanın onaylandığı saatlerde bombaladılar.
YouTube'dan <br>TVNET'e sansür

YouTube'dan
TVNET'e sansür

​Bağımsız medyayı bekleyen büyük tehlike.

Hatay'da sır olay

Hatay'da sır olay

​Anne uçuruma yuvarlandı 2 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu.

İdlib'de<br>katliam ve göç

İdlib'de
katliam ve göç

​Esed ve Rusya katliama devam ediyor.

Kovduklarını mahkeme iade etti

Kovduklarını mahkeme iade etti

​İade davalarında 6 işçiye müjdeli haber geldi.
TSK'da FETÖ'den<br>18 bin ihraç

TSK'da FETÖ'den
18 bin ihraç

​15 Temmuz'dan beri ordudan toplamda 18 bin 500 kişi ihraç edildi.
Paralar<br>festivale gitmiş

Paralar
festivale gitmiş

​İşçilere maaşları ödemeyen CHP'li belediyeden festivallere 6 milyon lira.
Darbeci darbeciye tank yolluyor

Darbeci darbeciye tank yolluyor

​Sisi, Rus yapımı tankların Hafter'e gönderilmesini onayladı.
İnsanlıkta fark var

İnsanlıkta fark var

İnsanlık dışı uygulamaları örneklerle yüzlerine vuruldu.
Delhi'de<br>sıkı yönetim

Delhi'de
sıkı yönetim

​Bölgede internet kesildi, yollara barikatlar kuruldu.​

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.