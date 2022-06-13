Hatay’da sokak köpekleri onlarca kümes hayvanını öldürdü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesi’nde sürü halinde gezen 5 sokak köpeği, bir bahçedeki kümes içindeki hayvanlara saldırdı.
Köpeklerin saldırısıyla, 17 tavuk, 62 civciv ve 2 horoz öldü. Sokak köpeklerinin kümese saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
GÜNDEM
Aynı mahallede 12 gün sonra sokak köpekleri bu kez de Osman’ı yaraladı
Pandemi döneminde bir hobi bahçesi kurduğunu ve burada yaptığı kümeste tavuk ve horoz beslediğini söyleyen Rafet Erdem, "Bütün bahçeyi çit yapmama rağmen, bütün hayvanları telef ettiler. Civcivleri yediler, tavukları boğarak öldürdüler. Geriye 3 tane tavuk ve 8 tane civciv kaldı. Tüm uyarılarımıza rağmen sokaklar köpek dolu" dedi.
Erdem, ilçede birçok arkadaşının da bu ve buna benzer olaya maruz kaldığını, sokak köpeklerinin korumaya alınması gerektiğini söyledi.
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Olay, merkeze bağlı İnalı Mahallesi Uğurlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla evinin yakınındaki bir bölgeye erik toplamaya giden 6 yaşındaki Osman Tunç’a başıboş köpekler saldırdı. Köpeklerin saldırısını gören çevredeki kadınlar, küçük çocuğu imdadına yetişti.
Ailesine haber verilmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk, baldırından ve sırtından köpeklerin saldırması sonucu yaralandı.
Öte yandan, geçtiğimiz 26 Mayıs’ta yine İnalı Mahallesi’nde başıboş 4 köpek, 7 yaşındaki bir çocuğa daha saldırıp kalçasından ve bacaklarından yaralamıştı.<br>
“Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı”<br><br>Çocuğun köpeklerin saldırısından çok etkilendiğini aktaran Anne Abide Tunç, “Çocuklarla beraber oynamaya gelmişler. Ben de bilmiyordum, yeğenim çağırdı beni. Dedi köpekler saldırmış Osman’a, ben de hemen koşup geldim. Kadınlarda olmasaydı parçalamışlardı. Belki de Osman yoktu. Kadınlar kurtarmış. Onlardan Allah razı olsun. Bu duruma çözüm bulsunlar. Çok şükür şuan iyi ama çocuk çok korktu, psikolojisi bozulmuş. Ne yemek yiyordu, ne su içiyordu. Çok korkmuş, ayakta bile duramıyor” şeklinde konuştu.
Erik toplamaya giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve yaralanan Osman Tunç ise “Erik toplamaya geldik, sonra bir yandan köpekler geldi. Bizi kovaladılar” dedi.<br>
Geçtiğimiz 26 Mayıs’ta yine İnalı Mahallesi’nde başıboş 4 köpek, 7 yaşındaki bir çocuğa daha saldırıp kalçasından ve bacaklarından yaralamıştı.
Bingöl’de altı yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı: Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı
Bingöl merkezde arkadaşlarıyla erik toplamaya giden 6 yaşındaki Osman Tunç'a 7 başıboş köpek saldırdı. Çevredekiler tarafından kurtarılan küçük çocuk, baldırından ve sırtından çeşitli yaralar aldı. Çocuğun köpeklerin saldırısından çok etkilendiğini aktaran Anne Abide Tunç, “Çocuklarla beraber oynamaya gelmişler. Ben de bilmiyordum, yeğenim çağırdı beni. Dedi köpekler saldırmış Osman'a, ben de hemen koşup geldim. Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı. Belki de Osman yoktu" şeklinde konuştu.
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Olay, dün saat 16.00 sıralarında 71711 Sokak’ta Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan K. (62), sokak köpeklerini beslediği gerekçesiyle Yahya Köşek (61) ile tartıştı. Köşek’in sert cevap vermesi üzerine ikilinin arasında kavga çıktı.
Bu kavganın ardından dün Ali İhsan K.’ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili arasında bir tartışma daha yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, tabancasına davranan Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızı Funda Güçlü’ye tabancayla ateş etti.
Ağır yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti.
3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis olayın ardından Ali İhsan K.’yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.
\"Şekerim yükseldi hatırlamıyorum\"<br><br>Öte yandan gözaltına alınan zanlı olay esnasında şekerinin yükseldiğini ve neler olduğunu hatırlayamadığını, daha sonra ise, \"Köpekler konusunda daha önce de uyardık. Bizim ufak torunlarımız var köpekler ona saldıracaktı. Uyarmamıza rağmen beslemeye devam ettiler. Bu yüzden çıkan tartışmanın ardından öldürdüm\" dediği ileri sürüldü.
Tutuklandı<br><br>Katil zanlısı Ali İhsan K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Gözyaşlarıyla toprağa verildi<br><br>Yahya Köşek, Meryem Köşek ve Funda Güçlü’nün cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.
Hayatını kaybeden 3 kişi, Bayraklı Bilal-i Habeşi Camii’ne getirildi. Cenazeye Funda Güçlü’nün eşi ve Köşek çiftinin damadı Rıdvan Güçlü, aile fertleri, komşuları ve sevenleri katıldı. Rıdvan Güçlü, eşinin tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamazken güçlükle ayakta durdu. Cenazeler, burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Doğançay Mezarlığı’na götürüldü.
Türkiye bu caniliği konuşuyor: Köpekleri besleyen üç kişiyi kurşuna dizerek öldüren zanlının ifadesi pes dedirtti
İzmir Bayraklı'da 62 yaşındaki Ali İhsan K., sokak köpeklerini beslediği sebebiyle üç vatandaşı kurşuna dizerek öldürmüştü. Katil zanlısı tutuklandı. Caninin olay sırasında şekerinin yükseldiğini ve ne olduğunu hatırlayamadığını ardından da "Uyarmamıza rağmen sokak köpeklerini beslemeye devam ediyorlardı. Köpekler ufak torunlarımıza saldıracaktı" ifadelerini kullandığı iddia edildi.