Hatay'da tuhaf kaza: Motosikletin çarptığı kadın ayağa kalktığı gibi olay yerinden uzaklaştı

Cadde üzerinde esnaflık yapan Ahmet Efe Dilim, “İş yerimizde ayakkabıları paketlerken dışarıda bir ses duyduk. Baktığımızda motosikletin kadına çarptığını gördük. Yardım amaçlı dışarıya çıktığımızda kadın, acele bir şekilde hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Sonra biz de sürücü de şaşırdık. Ardından motosiklet sürücüsü ola yerinden uzaklaştı” dedi.