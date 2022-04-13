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Gündem Hatayda uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
HATAY

Hatay’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Hatay’ın Hassa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Hatay’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
Hatay’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Hassa 10. JASAT ekipleri, M.B'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin Gaziantep'ten Hassa'ya uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.

Şüpheliyi fiziki takibe alan ekipler, M.B'yi ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi'nde yakaladı.

Şüpheli M.B'nin üst aramasında 93 gram eroin ve 15 gram metamfetamin ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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