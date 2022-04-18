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Gündem Hatayda yangında mahsur kalan kaplumbağayı İHH Arama Kurtarma ekipleri yanmaktan kurtardı
HATAY

Hatay'da yangında mahsur kalan kaplumbağayı İHH Arama Kurtarma ekipleri yanmaktan kurtardı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan yangında ormanlık alanda mahsur kalan kaplumbağayı, Hatay İHH Arama Kurtarma ekipleri alevlerin içinden aldı.

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Haber Merkezi AA
Hatayda yangında mahsur kalan kaplumbağayı İHH Arama Kurtarma ekipleri yanmaktan kurtardı
Alevler içinden kurbağayı kurtardılar.

Hatay İHH Arama Kurtarma ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan ve kontrol altına alınan ormanlık alanda yangın söndürme çalışmalarına destek sırasında bir kaplumbağa fark etti.

Yangından kaçamayan kaplumbağa, ekipler tarafından alevlerin bulunduğu bölgeden alındı.

Hayvana su veren ekipler, daha sonra yangından etkilenmeyen bir alanda kaplumbağayı doğal ortamına saldı.

Ekipler, kurtardıkları kaplumbağayı su verdikleri anları cep telefonu ile kaydetti.

Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale edilmişti. Yangın ekiplerce kontrol altına alınmıştı.

Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı: Söndürme çalışmaları sürüyor
GÜNDEM
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı: Söndürme çalışmaları sürüyor

Hatay'da alevlerin arasında kalan kaplumbağayı İHH ekipleri kurtardı
OYNAT 00:27
Hatay'da alevlerin arasında kalan kaplumbağayı İHH ekipleri kurtardı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan yangında ormanlık alanda mahsur kalan kaplumbağayı, İHH Arama Kurtarma ekipleri kurtardı. Hayvana su veren ekipler, daha sonra yangından etkilenmeyen bir alanda kaplumbağayı doğal ortamına saldı.
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