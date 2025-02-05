Hatay'daki depremde yıkılan kamu kurumları tek kampüste toplanacak

"EXPO alanı bölgesinde ön tarafta büyük bir valilik binası olacak. Arka tarafta da 10 farklı kamu kuruluşunun yani depremden dolayı hasar almış, yıkılmış, kullanılacak durumda olmayan kamu binasının da orada inşaatları başlayacak. Bir kısmının inşaatı başladı. Tabii bunun yanında emniyet ve jandarma binalarımızda an itibarıyla bitenler, inşaatı devam edenler var. Kesinlikle eskisinden daha modern, iyi hizmet verebilecek, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını her manada yıllarca karşılayabilecek bir kamu alanı oluşturmak için çaba sarf ediyoruz"