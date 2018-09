Hatay'daki on binlerce balığın oksijen yetersizliğinden telef olmuş - Hatay haberleri Hatay'da on binlerce balık oksijen yetersizliğinden telef olmuş Hatay'da Asi Nehri’nin Akdeniz’le buluştuğu Meydanköy’de telef olan on binlerce balığın ardından Çevre ve Şehircilik Hatay İl Müdürlüğü ile Hatay Tarım ve Orman Müdürlüğünün incelemeleri sonuçlandı. Balıkların oksijen yetersizliğinden telef olduğu açıklandı.

Haber Merkezi 26 Eylül 2018, 16:24 Son Güncelleme: 26 Eylül 2018, 16:56 IHA