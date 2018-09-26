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Hatay'daki on binlerce balığın oksijen yetersizliğinden telef olmuş - Hatay haberleri

Hatay'da on binlerce balık oksijen yetersizliğinden telef olmuş

Hatay'da Asi Nehri’nin Akdeniz’le buluştuğu Meydanköy’de telef olan on binlerce balığın ardından Çevre ve Şehircilik Hatay İl Müdürlüğü ile Hatay Tarım ve Orman Müdürlüğünün incelemeleri sonuçlandı. Balıkların oksijen yetersizliğinden telef olduğu açıklandı.

Haber Merkezi IHA
Asi Nehri'nde on binlerce balık telef olmuştu.
Asi Nehri'nde on binlerce balık telef olmuştu.
Asi Nehri'nde on binlerce balık telef olmuştu.
Asi Nehri'nde on binlerce balık telef olmuştu.

Hatay Valiliği sitesinde yayınlanan basın bildirisinde, "Balıkların ölüm nedenlerinde herhangi bir fabrika atığı veya zehirli kimyasal bulgusuna rastlanılmamıştır" açıklamalarına yer verildi.

"Farklı sıcaklığa sahip düşük oksijenli suya maruz kaldılar"


Gaziantep İl Kontrol Laboratuvarına gönderilen numunelerin sonuçlarını açıklayan Hatay Valiliği, "Yapılan laboratuvar incelemesi neticesinde balık ölümlerine neden olabilecek herhangi bir fabrika atığı veya zehirli kimyasal bulgusuna rastlanılmamıştır. Toplu balık ölümlerinin nedeniyle ilgili yapılan araştırma sonucunda ise, çeşitli nedenlerle Asi Nehri üzerinde oluşturulan bentlerde biriken sularda yüksek miktarda atık su, gübre ve tarım ilacı kalıntısı bulunması sebebiyle nehir suyunda oksijen seviyesinin düşmesi, bentlerin açılması sonrasında az miktarda su içinde üreyen yavru balıkların aniden, yüksek oranda farklı sıcaklığa sahip ve düşük oksijenli suya maruz kalması sebebiyle, Asi Nehri’nin denize dökülen kısmında üreyen balıkların ani değişen fiziksel koşullara uyum sağlayamadığı için toplu ölüm hadisesinin gerçekleştiği değerlendirilmektedir" bilgilerine yer verdi.

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