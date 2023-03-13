Hatay'ı asla yalnız bırakmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulunmak üzere depremin vurduğu Hatay’a gitti. Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kenti ziyaret eden Erdoğan, Samandağ’da muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Antakya’da Katar’dan gelen konteynerlerin kurulduğu alanı inceleyen Erdoğan, Defne’deki konteyner sahra hastanesini de ziyaret etti. Kırıkhan’da konuşan Erdoğan, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyip, vefat edenler için Fatiha Suresi okudu.

YARIM MİLYON İNSAN

Deprem günü ve takip eden birkaç gün Türkiye’de ağır kış şartlarının hakim olduğunu hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu: “Deprem, ulaşım ve haberleşme altyapısına ciddi zarar vermişti. Devlet ve millet tek yürek olup deprem bölgesine sel olup aktık. Kamu görevlileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllüleriyle, ferdi olarak yardıma gelenlerle birlikte, neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi. Depremden sonra 8 Şubat’ta, müteakiben 20 Şubat’ta Hatay’a geldik. Bugün üçüncü kez Hatay’dayız. İnşallah Hatay’ı asla yalnız bırakmayacağız.”

Depremzedelerle dertleşen Erdoğan, bölge halkıyla sohbet edip taleplerini dinledi.

1 YIL İÇİNDE 319 BİN KONUT

“Başbakanlığımdan bugüne Hatay’a yaptığımız altyapı ve üstyapı yatırımlarındaki emeğimizi Hataylı kardeşlerim çok iyi bilir. Bizim burada emeğimiz var, dertliyiz. Mevcut duruma göre Hatay’da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Kırıkhan’da inşa edileceğimiz konut sayısı ise 15 bin 785’dir. Bölge genelinde inşa edeceğimiz mesken ve köy evi sayısı 650 bini buluyor. Amacımız ilk etapta 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evini tamamlayıp, sahiplerine teslim etmek.”

BİZ CAN, O YALAN DERDİNDE

“Çiftçilere destekleme ödemelerinin peşin yapılmasından, hayvan ve yem hibesine kadar pek çok kalemde destek verildi. Ama akşam yalan, sabah yalan... Maalesef bu ana muhalefetin başındaki zat, çiftçilerimize destek verilmediğinden bahsediyor, yem verilmediğinden bahsediyor. İşi gücü yalan, başka sermayesi yok. Böylesine büyük bir afette, biz can derdindeyiz, o ise yalan derdinde.”

HER GÜN 1000 KONTEYNER

“Şu ana kadar bölgede 426 bin çadır kurduk, 2 ay içinde 100 bin konteyneri faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Neredeyse her gün 1000 konteynerin kurulumunu tamamlayıp yaşamaya hazır hale getirecek kapasiteye ulaştık. Hayatını kaybedenlerin acıları hayat boyu yürekleri yakmayı sürdürecek. Geride kalanların hayatlarını eviyle, eşyasıyla, işiyle, sağlığıyla, eğitimiyle yeniden düzene koymak için mücadele ediyoruz. Bunun için sizlerden şehrinize ve hayatınıza sahip çıkmanızı istiyorum. Tek bir vatandaşımın bile deprem yüzünden doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı şehrini terk etmesine gönlümüz razı değil. Ne yapacaksak burada yapacağız, neyi başaracaksak burada başaracağız.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 102’nci yılı

Erdoğan, İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 102’nci yıldönümünde, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u ve Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını rahmetle andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından, “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” dolayısıyla şu mesajı paylaştı: “Türk milletinin istiklal beyannamesi, milli andımız İstiklal Marşı’nın Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilişinin 102’nci yıl dönümünde, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadele’mizin tüm kahramanlarını rahmetle, saygıyla, şükranla yad ediyorum.

Bu şehir yeniden ayağa kalkacak

Devlet Bahçeli.

Hatay ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden MHP Lideri Devlet Bahçeli, kentin kısa sürede ayağa kalkacağını kaydetti. Kırıkhan’da vatandaşlara seslenen Bahçeli, şöyle konuştu: “Allah’a çok şükür güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Allah’a çok şükür siyasi yönden kararlı, sorun çözmede kabiliyetli, arkadaşlarıyla hizmet yarışında birbiriyle yarışan bir yönetimimiz var. Sizin gibi aziz milletimizin güzide evlatlarının bu felaketi aşma noktasında ortaya koyduğu irade takdire şayandır. Kayıplarımıza rahmetler diliyorum. Acılarımızı paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ama biliniz ki çok kısa süre içerisinde Kırıkhan yine ayağa kalkacak, hayat normale dönecek ve insanlar yine mutlu olacak.”







