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HATAY

Son depremler... Hatay'da bir deprem daha

Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem daha

Hatay’ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bugün Yayladağı açıklarında bugün 4.7 ve 4.4 büyüklüklerindeki iki deprem meydana gelmişti

Haber Merkezi İHA
Deprem
Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.11’de merkez üssü Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının 53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Hatay’ın Yayladağı açıklarında bugün 4.7 ve 4.4 büyüklüklerindeki iki deprem meydana gelmişti.

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