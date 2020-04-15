Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.11’de merkez üssü Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının 53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Hatay’ın Yayladağı açıklarında bugün 4.7 ve 4.4 büyüklüklerindeki iki deprem meydana gelmişti.
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