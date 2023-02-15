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Hataylı depremzedeler namazlarını suni çim sahada kıldı

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depreminin en çok vurduğu illerden birisi olan Hatay'da camilerin de yıkılması üzerine depremzedeler açık alanlar ile suni çim sahalarda namaz kılıyorlar.

17:15 . 15/02/2023 Çarşamba
DHA
Hatay'da depremzedeler suni çim sahada namaz kıldı.

Hatay'da depremzedeler suni çim sahada namaz kıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yoğun olarak etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesinde binaların yanı sıra camiler de yıkıldı.

Antakya ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki eskiden köy statüsünde olan Madenboyu Mahallesi'ndeki cami de yıkıldı.

Depremzedeler vakit namazlarını mahalle meydanındaki suni çim sahada kıldı.

"Ben de gönüllü imamlık yaparak öğle namazını kıldırdım"

Namazı kıldıran hafız Abdülsamet Akkaya, "Babam imam ama mahalle halkına gelen yardımları dağıtıyor. Ben de gönüllü imamlık yaparak, hafız olduğum için öğle namazını kıldırdım." dedi.

"Elektrik olduğunda ezan da okuyoruz"

Mahallede 2 cami olduğunu söyleyen Akkaya şu ifadeleri kullandı:

Birisi hasarlı, diğerinde herhangi bir şey yok. Köy içindeki hasarlı olduğundan burada suni çim sahada namaz kıldırıyoruz. Elektrik şu an yok. Elektrik olduğunda ezan da okuyoruz. Diğer cami ibadete açık ama köy girişinde ana yola yakın.



#Hatay
#Namaz
#Çim saha
1 saat önce
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Hataylı depremzedeler namazlarını suni çim sahada kıldı
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