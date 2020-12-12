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HATAY

Hataylı servisçilerden örnek adım: 300 araçlık filoyu filyasyon ekibine tahsis ettiler

Koronavirüs vaka sayılarının tavan yaptığını Hatay’da servisçiler, filyasyon ekibine 300 araç tahsis etti. Aralarında kadın şoförlerinde bulunduğu, 300 servisçi, araçları ile birlikte ücretsiz olarak korona hizmetine başladı. Servisçiler adına açıklama Galip Altınöz, "Malum pandemi sürecindeyiz durumlarımız biraz sıkıntılı. Devletimiz her yere yetişmekte zorluk çekebilir. Elhamdülillah biz öğrenci servisleri şirketleri olarak her zaman devletimizin yanındayız. Şu an bir kampanya başlatıp Yaklaşık 300 araçlık ekibimizle devletimizin yanındayız" ifalerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Hataylı servisçilerden örnek adım
Hataylı servisçilerden örnek adım

Koronavirüs vaka sayılarının tavan yaptığını Hatay’da servisçiler, filyasyon ekibine 300 araç tahsis etti. Aralarında kadın şoförlerinde bulunduğu, 300 servisçi, araçları ile birlikte ücretsiz olarak korona hizmetine başladı.

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

Hatay’ın Antakya ilçesinde faaliyet gösteren öğrenci servisçiler, koronavirüsle mücadele çalışmalarına destek için araçlarını filasyon ekiplerine tahsis etti. Servisçiler adına açıklama Galip Altınöz, "Malum pandemi sürecindeyiz durumlarımız biraz sıkıntılı. Devletimiz her yere yetişmekte zorluk çekebilir. Elhamdülillah biz öğrenci servisleri şirketleri olarak her zaman devletimizin yanındayız. Şu an bir kampanya başlatıp Yaklaşık 300 araçlık ekibimizle devletimizin yanındayız" dedi.

DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Hiçbir beklenti olmadan devletin korona mücadelesine destek verdiklerini aktaran Altınöz, “Devletimize destek vermeye de devam edeceğiz. Bizim tek ricamız bu kampanyaya hem üst düzey yöneticilerimiz hem de diğer şirketlerin destek vermesidir. Destek veren herkesin de Allah razı olsun diyorum. Araçlarımız filyasyon ekibindeler. Hastalara ilaç dağıtıyorlar. Malumunuz hastaya ilacın bir an önce yetişmesi demek hastanın daha az hasarlı bunu atlatması demektir. Biz bunun mücadelesini veriyoruz Allah’a çok şükür sağlık çalışanlarımızla birlikte hastalarımıza ilaçları bir an önce dağıtıyoruz. Bunlarla mutluyuz gururluyuz. Herkesi de bu kampanya desteklerine bekliyoruz" diye konuştu.

DİĞER İLLERE DE ÇAPRIDA BULUNDUK

Kendi kullandıkları araçlarıyla ile birlikte filyasyon ekiplerine destek verdiklerini belirten servis şoförleri ise, ”Bizlerde devletimiz yanında olarak bu süreci atlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Diğer illerdeki servis şoförü arkadaşlarımızın da bu şekilde hareket etmesi zor günlerden çabucak kurtulmamız için bir destek olacaktır”

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