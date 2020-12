Hataylı servisçilerden örnek adım: 300 araçlık filoyu filyasyon ekibine tahsis ettiler Koronavirüs vaka sayılarının tavan yaptığını Hatay’da servisçiler, filyasyon ekibine 300 araç tahsis etti. Aralarında kadın şoförlerinde bulunduğu, 300 servisçi, araçları ile birlikte ücretsiz olarak korona hizmetine başladı. Servisçiler adına açıklama Galip Altınöz, "Malum pandemi sürecindeyiz durumlarımız biraz sıkıntılı. Devletimiz her yere yetişmekte zorluk çekebilir. Elhamdülillah biz öğrenci servisleri şirketleri olarak her zaman devletimizin yanındayız. Şu an bir kampanya başlatıp Yaklaşık 300 araçlık ekibimizle devletimizin yanındayız" ifalerini kullandı.



Haber Merkezi 12 Aralık 2020, 10:14 Son Güncelleme: 12 Aralık 2020, 10:19 İHA