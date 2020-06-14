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Gündem Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi Biri turuncu listede yer alıyor
HAKKÂRİ

Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi: Biri turuncu listede yer alıyor

Hakkari ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda da 1 milyon lira ödülle aranan Turuncu Listedeki sözde Amed eyaleti maliyet ve cephane sorumlusu "Seyit Batman" kod adlı Ekrem İptaş öldürüldü.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 terörist etkisiz hale getirilirken, son iki günde Siirt, Faraşin Bölgesi ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, Faraşin Bölgesi'nde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

TURUNCU KATEGORİDE

  • Ayrıca Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır’da etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu "Seyit Batman" kod adlı Ekrem İptaş olduğu tespit edildi.

Böylelikle son iki günde Siirt, Faraşin Bölgesi’nde ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 7 oldu.

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