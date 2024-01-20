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Meteoroloji'den 9 kente sarı uyarı: Kuvvetli geliyor! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne (20 Ocak Cumartesi) dair hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; bugün beklenen yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 9 kente sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden düşmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin bugün için yayımladığı hava durumu raporu...

11:40 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu açıkladı. Yapılan son değerlendirme şöyle:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu,
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz
'in iç kesimleri,
Doğu Anadolu
’nun batısı,
Güneydoğu Anadolu
ile Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak,
Trakya kesimi
,
Kuzey Ege
'nin iç kesimleri,
Karadeniz
’in iç kesimleri ile Bilecik, Eskişehir, Erzurum ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların;
Marmara
(Bilecik hariç),
Kuzey Ege
kıyıları ile
Batı ve Orta Karadeniz
'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde
yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz
’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Sıcaklık düşecek

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Yağış

Yağışların, Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgar

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 9 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:

  1. Balıkesir
  2. Bursa
  3. Çanakkale
  4. Edirne
  5. İstanbul
  6. Kırklareli
  7. Kocaeli
  8. Tekirdağ
  9. Yalovo

17 derece birden düşecek! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20-26 Ocak 2024 haftalık tahminini yayınladı: Marmara için kuvvetli yağış, AKOM İstanbul'da kar için uyarı verdi
17 derece birden düşecek! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20-26 Ocak 2024 haftalık tahminini yayınladı: Marmara için kuvvetli yağış, AKOM İstanbul'da kar için uyarı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20-26 Ocak 2024 haftalık tahminini yayınladı. Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli'de kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul için ise AKOM'dan kar yağışı uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları 17 derece birden düşecek. İşte Marmara'da hava durumu ve önümüzdeki günlerde beklenen hava değişimleri...





#Meteoroloji
#Hava durumu
#İstanbul
#Sağanak
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