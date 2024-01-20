Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20-26 Ocak 2024 haftalık tahminini yayınladı. Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli'de kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul için ise AKOM'dan kar yağışı uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları 17 derece birden düşecek. İşte Marmara'da hava durumu ve önümüzdeki günlerde beklenen hava değişimleri...