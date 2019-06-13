Gündem Hava durumu için son dakika uyarısı Öğle saatlerinde kuvvetli geliyor
İSTANBUL

13 Haziran Meteoroloji son dakika hava durumu tahmini

Hava durumu için son dakika uyarısı: Öğle saatlerinde kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre yurdun bazı bölgeleri öğle saatlerinin ardından kuvvetli yağışın etkisinde kalacak. Sabah saatlerinde etkisini gösterecek olan yağışlı havanın öğle saatleri itibariyle kuvvetli yağışa döneceği bilgisini paylaşan Meteoroloji gece itibariyle bu etkinin azalacağını aktardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) en son hava durumu bilgilerine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrederken, yurdun bazı bölgeleri için ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini hissettirecek. İşte, tüm bölgeler için MGM'den alınan en son hava durumu bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Ege kıyıları ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olarak görülecek olan yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

REKLAM

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Bilecik ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerine kadar Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

REKLAM

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusu ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

REKLAM

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

REKLAM

SİVAS °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

REKLAM

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

REKLAM

BAYBURT °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

REKLAM

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C

REKLAM

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ABDye karşı Asya ekseni

ABD'ye karşı Asya ekseni

​ABD'nin tehditleri bütün dünyayı bıktırdı.
ABD kuşatması bertaraf edilmeli

ABD kuşatması bertaraf edilmeli

AREDA halka sordu: Alçakça bir hamle.
Öğlesaatlerinde geliyor

Öğle
saatlerinde geliyor

Meteoroloji'den il il son dakika uyarısı.
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

​Balkona sığınan anne ve 6 çocuğu parmaklık nedeniyle sıkışıp kaldı.
Türkiye<br> S-400'leri almıştır

Türkiye
S-400'leri almıştır

Erdoğan, tartışmalara son noktayı koydu.
Her yarım <br>saatte bir yalan

Her yarım
saatte bir yalan

1,5 saatlik televizyon programında 3 yalan söyledi.
Kızılay’dan Albayrak’a altın madalya

Kızılay’dan Albayrak’a altın madalya
4 terörist etkisiz

4 terörist etkisiz

​Mardin ve Bingöl'de hava destekli operasyon.

İşçilerin adalet yürüyüşü sürüyor

İşçilerin adalet yürüyüşü sürüyor

CHP'li Bolu Belediyesinde işçi kıyımı yaşanmıştı.
Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

Darbecilere 'hain' diyen Tuğamiral'e soruşturma.
Kağıttaki cari<br> açığı sıfırlarız

Kağıttaki cari
açığı sıfırlarız

Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar.
Belediye çalışanları iftiralara isyan etti

Belediye çalışanları iftiralara isyan etti

İBB işçilerinden CHP'ye "iftiraya son verin" çağrısı.
Yalanı çıkınca<br>gazeteciyi hedef aldı

Yalanı çıkınca
gazeteciyi hedef aldı

Küçükkaya, 'Binali Yıldırım soruları istedi' sözlerini yalanlamıştı.
Karşımızda<br>mankurt çetesi var

Karşımızda
mankurt çetesi var

​Erdoğan'dan grup toplantısında önemli mesajlar.
Taksit sınırı arttı

Taksit sınırı arttı

BDDK'dan kredi kartı için yeni karar.
ABD'ye yeni belgeler verildi

ABD'ye yeni belgeler verildi

Bakan Gül, FETÖ elebaşının iadesi için Washington'da.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.