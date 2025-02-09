Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yeni haftada hava nasıl olacak?

10:249/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; Türkiye genelinde yeni haftada hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yurdun büyük bir bölümünde yağışlı sistem etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yeni haftada Akdeniz'in Batısı, Ege Bölgesi ile İç Anadolu'nun batısı parçalı ve çok bulutlu, kalan kesimler yağışlı geçecek. Yağışların Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz'de yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.


Yeni haftada günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 4, İstanbul'da 7, İzmir'de 10, Antalya'da 15, Adana'da 13, Diyarbakır'da 8, Samsun'da 6 derece civarında seyredecek.





#hava durumu
#meteoroloji
#kar yağışı
#sağanak

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? 2025 yılı SSK ve Bağ-Kur bayram ikramiyesinde olası rakamlar