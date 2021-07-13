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TRABZON

Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz'de sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerinde, Doğu Karadeniz için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz'de, sağanak, kuvvetli ve çok kuvvetli yağış bekleniyor. İşte son hava durumu tahminler...

Haber Merkezi AA
Hava durumu: Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon'un batısı ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, sağanağa bağlı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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