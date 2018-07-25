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İSTANBUL

İstanbul'da hava filtresinden kilolarca eroin çıktı

Hava filtresinden kilolarca eroin çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda İstanbul'dan Polonya’ya nakil edilecek olan 172 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin iş makinelerinde kullanılan hava filtrelerinin içine önce kömür doldurduğu ardından vakumlu poşetlerle uyuşturucuları filtrelerin içine sakladığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zanlıların vakumlu poşetlerle uyuşturucuları filtrelerin içine sakladığı ortaya çıktı.
Zanlıların vakumlu poşetlerle uyuşturucuları filtrelerin içine sakladığı ortaya çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y. isimli bir şahsın, Silivri'de bulunan bir hastanede yüksek miktarda uyuşturucu madde solunumuna bağlı solunum yetmezliği teşhisi ile tedavi gördüğü bilgisini aldı. Konu hakkında detaylı araştırma yapan jandarma ekipleri, A.Y.’nin uyuşturucu madde imal ettiğinden şüphelendi. Yaklaşık 10 ay süren araştırma ve takip neticesinde A.Y. ve arkadaşı R.U. isimli şahısların paravan ithalat ihracat firması kurarak uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Baskında, İstanbul’dan Polonya'ya nakil edilecek olan 172 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahısların, yakalanmamak için iş makinelerinde kullanılan hava filtrelerinin içine önce kömür doldurduğu ardından vakumlu poşetlerle uyuşturucuları filtrelerin içine sakladığı ortaya çıktı.

Yüklemeyi durdurmak için harekete geçildi

Paravan ithalat ihracat firmasının faaliyetlerini araştıran ekipler, şirketin son bir yıl içerisinde Polonya ülkesine 4 kez oto yedek parçası ihraç ettiği ve halihazırda yeni bir sevkiyatın gümrük işlemlerini yaptıklarını belirledi. İhraç edilecek yedek oto parçalarının bir lojistik firmasına teslim edildiği bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçerek yükleme işlemini erteletti.

Hava filtresini zehir filtresi yapmışlar

İhraç edilecek olan malların bulunduğu Esenyurt ilçesindeki antrepoya baskın düzenleyen Jandarma ekiplerine detektör köpek Avcı destek verdi. Burada yapılan aramada 'Avcı'nın ambalajlı hava filtrelerine tepki vermesi üzerine 120 adet hava filtresi ile 36 aktif karbon filtresi ekipler tarafından tek tek incelemeye alındı.

Yakalanan iki şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, jandarma ekipleri uyuşturucu maddenin nereye ve kimlere teslim edileceğine yönelik detaylı çalışmalarına devam ediyor.

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