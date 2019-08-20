Gündem Hava Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu 19 gözaltı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

​Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 19 zanlıdan 15'i yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütsel amaçlı operasyonel hat kullandığı tespit edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı belirtildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Balıkesir ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

  • Operasyonlarda 15 şüphelinin gözaltına alındığı, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
İBBde gazeteci kıyımı

İBB'de gazeteci kıyımı

'Kimseyi çıkarmayacağız' diyen ​İmamoğlu, 50 gazeteciyi işten attı.
1 milyonu aşacak

1 milyonu aşacak

​Faizlerdeki indirimin etkisini göstermesi bekleniyor.
Pençe darbesi

Pençe darbesi

Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bodrum'dan niye vazgeçmiyor?

Bodrum'dan niye vazgeçmiyor?

​Sel felaketi yaşayan İstanbul'u günü birlik ziyaret etti.
Teröre destek çıkarak gönül kazanılmaz

Teröre destek çıkarak gönül kazanılmaz

Ünal'dan Gül ve Davutoğlu'na kayyum tepkisi.
Sayısı 40 bini geçti

Sayısı 40 bini geçti

MPT-76'lar tamamen milli kaynaklarla üretiliyor.
Helal oylara<br>leke sürüyorlar

Helal oylara
leke sürüyorlar

Soylu, HDP'li belediyelere kayyum atanmasını değerlendirdi.
5 ilden<br>korsan servis

5 ilden
korsan servis

Maliyetleri düşürmek için bunu da yaptılar.
'Tamam' dedi <br>sonra vazgeçti

'Tamam' dedi
sonra vazgeçti

​Fenerbahçe'nin transferi suya düştü.
Operasyonel<br>hat kullanmışlar

Operasyonel
hat kullanmışlar

Hava Kuvvetleri'ne sızan FETÖ'cülere operasyon.
'Çok hücreli fırtına'

'Çok hücreli fırtına'

​Uzmanlar İstanbul'daki selin nedenini açıkladı.

Söz verdi!

Söz verdi!

Görland'a talip olan Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren paylaşım.
İkinci Çin şoku

İkinci Çin şoku

Apple ​ikinciliği yine Çinli bir şirkete kaptırdı.
Sürpriz görüşme

Sürpriz görüşme

Transfer için ​Mehmet Topal'ın kararı bekleniyor.
Sigara içti<br>tazminatsız kovuldu

Sigara içti
tazminatsız kovuldu

​Yargıtay'dan sigara içen işçiye kötü haber geldi.
Sakın girmeyin

Sakın girmeyin

​Kırıkkale'de polis vatandaşları tek tek uyardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.