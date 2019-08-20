Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Dünya

İran'ın vekalet savaşı kartı : Savaş korkunç olur

ABD'yi bölgede "gerginliğin kaynağı" ve "saldırgan" olarak niteleyen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, "İran, ABD baskı politikası izlediği sürece asla müzakere masasına oturmayacak. Sahadaki gerçekleri görmeyen ülkenin (ABD) İsrail'in yok olmasını istediğine inanıyorum. Onlar, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ettiler. Onlar, Yüzyılın Anlaşması adını verdikleri projeyi uygulama peşindeler. açıklamasında bulundu. İran ile ABD'nin arasındaki gerginliğin savaşa dönüşme ihtimalinin düşük olduğunu belirten Şemhani, "Muhtemel savaş ABD ve müttefikleri için korkunç olacak. İran'ın elinde vekalet savaşı dahil birçok araç var" dedi.