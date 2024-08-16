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Hava sıcaklığı daha da artacak: Meteoroloji gün vererek uyardı

Yurt genelinde süren sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren bazı bölgelerde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

14:07 - 16/08/2024 Friday
AA
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen Türkiye'nin güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.


Buna göre, gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

  • "Ankara 29-37, İstanbul 31-33, İzmir 33-36, Konya 28-36, Antalya 33-39, Adana 35-37, Kocaeli 32-35, Bolu 30-33, Samsun 30-32, Trabzon 28-30, Tokat 30-40, Erzurum 28-33, Diyarbakır 38-42, Hatay 33-36."

Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların sıcaklıkların en etkili olduğu 11.00-16.00 saatlerinde açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.



Canan Karatay'ın zirve formülü: Nefes aldırmayan sıcaklıklara su serpiyor! İçtiğiniz anda vücudun işleyişini değiştiriyor

Çay, Türkiye'deki pek çok insan için kahvaltıların vazgeçilmez içeceği olarak görülüyor ve doğru tüketildiğinde sağlık açısından çeşitli faydalar sağlayabiliyor. Uzman doktor Canan Karatay da bu konuda bazı açıklamalarda bulunmuştu. Karatay, çayın doğru şekilde tüketilmesinin vücudun işleyişini olumlu yönde etkileyebileceğini vurguladı. Çayın, özellikle öğünler arasında tüketilmesinin sindirim sistemine destek olabileceğini ve antioksidan özellikleri sayesinde sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini belirtti. Karatay'ın açıklamaları, çayın sağlık açısından nasıl daha faydalı kullanılabileceğine dair önemli ipuçları sunuyor.


#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Hava sıcaklığı
#Derece
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