Hava sıcaklığı daha da artacak: Meteoroloji gün vererek uyardı

Çay, Türkiye'deki pek çok insan için kahvaltıların vazgeçilmez içeceği olarak görülüyor ve doğru tüketildiğinde sağlık açısından çeşitli faydalar sağlayabiliyor. Uzman doktor Canan Karatay da bu konuda bazı açıklamalarda bulunmuştu. Karatay, çayın doğru şekilde tüketilmesinin vücudun işleyişini olumlu yönde etkileyebileceğini vurguladı. Çayın, özellikle öğünler arasında tüketilmesinin sindirim sistemine destek olabileceğini ve antioksidan özellikleri sayesinde sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini belirtti. Karatay'ın açıklamaları, çayın sağlık açısından nasıl daha faydalı kullanılabileceğine dair önemli ipuçları sunuyor.