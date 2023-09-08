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Hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde azalacak

Hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerde azalacağı bildirildi. Sıcaklıkların, pazar gününden itibaren iç ve doğu bölgelerde 4 ila 7 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi, serin havanın Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde 15 Eylül Cuma gününe kadar etkili olması öngörülüyor.

16:46 . 8/09/2023 Cuma
AA
Serin havanın Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde 15 Eylül Cuma gününe kadar etkili olması öngörülüyor.

Serin havanın Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde 15 Eylül Cuma gününe kadar etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta sonu Karadeniz üzerinden gelecek serin havayla birlikte azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların, pazar gününden itibaren iç ve doğu bölgelerde 4 ila 7 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi, serin havanın Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde 15 Eylül Cuma gününe kadar etkili olması öngörülüyor.


#Meteoroloji
#Hava durumu
#Karadeniz
#İç Anadolu
16 dakika önce
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