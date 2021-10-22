Gündem Hava sıcaklıkları 4 derece artacak
ANKARA

Hava sıcaklıkları 4 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi İHA
Hava sıcaklıkları 4 derece artacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Az bulutlu 21
  • İstanbul: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 19
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 24
  • Adana: Az bulutlu ve açık 30
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 27
  • Samsun: Az bulutlu ve açık 21
  • Trabzon: Az bulutlu ve açık 20
  • Erzurum: Az bulutlu ve açık 16
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26

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