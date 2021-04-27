Hava sıcaklıkları artıyor yaz geliyor: 27 Nisan il il hava durumu:
Hava sıcaklıkları artıyor yaz geliyor: İşte beş günlük tahminler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye batıdan başlayarak ısınacak ve hafta ortasında yaz havası hissedilmeye başlayacak. Sıcaklıklar İç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacak. Beş gün boyunca yağışların görülmeyeceği İstanbul'da ise sıcaklıklar 25 derecenin üzerine çıkıyor. İşte il il yurt genelinde hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile ilk saatlerde Trabzon çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.