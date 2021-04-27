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Gündem Hava sıcaklıkları artıyor yaz geliyor İşte beş günlük tahminler
İSTANBUL

Hava sıcaklıkları artıyor yaz geliyor: 27 Nisan il il hava durumu: ​

Hava sıcaklıkları artıyor yaz geliyor: İşte beş günlük tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye batıdan başlayarak ısınacak ve hafta ortasında yaz havası hissedilmeye başlayacak. Sıcaklıklar İç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacak. Beş gün boyunca yağışların görülmeyeceği İstanbul'da ise sıcaklıklar 25 derecenin üzerine çıkıyor. İşte il il yurt genelinde hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hava sıcaklıkları artıyor yaz geliyor: 27 Nisan il il hava durumu: ​
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile ilk saatlerde Trabzon çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

RÜZGAR

Ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.





İstanbul’da çamur yağdı
FOTOĞRAF 8
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Megakent’te gece saatlerinde etkili olan çamur yağışının izleri sabah saatlerinde kendisini gösterdi.
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İstanbul’un faklı noktalarında etkili olan çamur yağışının otomobiller üzerinde etkisini gösterdiği görüldü.
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Çamur yağışı nedeniyle gece saatlerinde gökyüzünde turuncumsu bir renk oluştu.
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Aracı çamur olan Serhat Kılıç ise uyandıktan sonra oto yıkamacıya geldiğini “Vallahi çok çamur vardı sabah uyandığımda. Havalimanına gideceğim müşterilerimi almak için mecburen getirdim yıkatmak için erkenden. Çünkü acayip bir çamur vardı. O yüzden getirdik yıkattık. Şimdide işimize geri döneceğiz. Evim burada yakında. Aslında ben gece getirdim, kapalıydı. Yapmadılar, yıkamadılar. Sabah geldim, baktım açıklar bende yıkattım” şeklinde ifade etti.
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Yeryüzünden buharlaşan suyun, toz bulutu ve güneş ışınları ile birlikte yağış olarak tekrar yeryüzüne düşme olayına çamur yağışı adı verilmektedir. Meteorolojik bir olay olan çamur yağışı mevsim geçişleri ya da sıcaklık düşüşlerinde etkisini göstermektedir.
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İstanbul’da çamur yağdı
İstanbul'da gece etkili olan çamur yağışı gün ağardığında belli oldu. İl genelindeki birçok noktada etkili olan çamur yağışının otomobiller üzerinde etkili olduğu görüldü.
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