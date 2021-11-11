Gündem Meteoroloji açıkladı Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
ANKARA

Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artmaya başlaması bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak! İl il hava durumu
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmiyor. Pazartesi ve salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağış öngörülüyor.

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere, sis ve pus beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul Valiliği duyurdu

​Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji açıkladı

Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak.
TBMM Başkanı Şentoptan Diyarbakır annelerine ziyaret: Dünyanın en sivil en doğal ve en güçlü eylemi

​Dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçildi.

​İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri ve fiyatları...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu
'Çocuk gibi ağlıyorum'

'Çocuk gibi ağlıyorum'

Akılalmaz iddia: Eşinin ve çocuklarının izini arıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.