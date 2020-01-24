Gündem Hava sıcaklıkları yurt genelinde 4 derece birden azalacak
İSTANBUL

Hava sıcaklıkları yurt genelinde 4 derece birden azalacak

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının bugünden itibaren 2 ile 4 derece azalması, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyretmesi bekleniyor. Rize, Artvin, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı öngörülürken, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava yarın sabah saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu olacak.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

  • Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sakarya, Bilecik, Sivas ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
  • Rize, Artvin, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı öngörülürken, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ile 4 derece azalması, kuzeyve iç kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Adıyaman çevreleri ve Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

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