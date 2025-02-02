Hava trafiği için yerli olarak geliştirilmişti: İRADE 2 şehirde daha kullanılmaya başladı

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımı İRADE'nin kullanım ve kurulum çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

İstanbul ve Muğla'da faaliyette

İRADE'nin ilk olarak İstanbul Atatürk ve Çukurova havalimanlarında devreye alındığını anımsatan Uraloğlu, "İRADE, İstanbul ile Muğla Dalaman havalimanlarında kullanılmaya başlandı. İRADE'nin Trabzon, Antalya, Muğla Milas Bodrum ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarına kurulumu için çalışmalara başladık. 2025'in ilk yarısında kurulumların tamamlanmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Verileri tek yerde topluyor

Uraloğlu, hava trafik emniyeti çalışanları ve hava trafik kontrolörleri tarafından hazırlanan yazılıma ilişkin bilgi verirken, İRADE'nin uluslararası standartlara uygun, güvenli ve ileri teknoloji bir sistem olduğunu vurguladı. Yerlilik ve millilik unsurlarını her projede önemsediklerine dikkati çeken Uraloğlu, "Sistem, gerçek zamanlı radar görüntüleme, AWOS, ATIS ve METAR verileri, uçuş planı verileri, NOTAM takibi ve AIP erişimi gibi çeşitli veri kaynaklarını tek bir ara yüzde toplayarak hava trafiği yönetiminde kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır." dedi.

Dışa bağımlılığı azaltacak

Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hava trafiğinin kontrol ve idamesi sırasında gerekli olan, otomatik hava gözlem sistemi verileri, AFTN ile NOTAM verileri, güncel AIP erişimi ve meteorolojik radar, uydu verileri gibi farklı kaynaklardan elde edilen kritik bilgileri, tek ekranda basit şekilde gösteren İRADE, hava trafik kontrolörleri için vazgeçilmez. Yüksek verimlilik ve esnek kullanım özelliğine sahip İRADE, kritik sistemlerde dışa bağımlılığımızı azaltıp, her geçen gün gelişen ve büyüyen havacılık endüstrisiyle her zaman tam entegrasyon sağlıyor."



