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ZONGULDAK

Havalandırmanın arızalanması pahalıya patladı: 20 bin tavuk öldü

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde bulunan tavuk çiftliğinde havalandırma arızası nedeniyle 20 bin tavuk öldü. Çiftlikte zararın yaklaşık 200 bin TL olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Tavuk ölüleri, imha edildi.
Tavuk ölüleri, imha edildi.

Bakacakkadı beldesinde tavuk yetiştiriciliği yapan Kenan Atmacı'ya ait 20 bin tavuğun bulunduğu çiftlikte havalandırma sistemi arızalandı. Sistem arıza verince, içeride ortalama 22 derece olması gereken ısı arttı. Isının artması üzerine 20 bin tavuk havasızlıktan öldü. Atmacı ailesi, sabah saat 06.00 sıralarında kontrol için gittikleri kümeste tavukların öldüğünü görünce büyük üzüntü yaşadı. İlçe Gıda, Hayvancılık ve Tarım Müdürlüğü ekipleri çiftlikte inceleme yaparak tutanak tuttu. Çiftlikte zararın yaklaşık 200 bin TL olduğu öğrenildi. Tavuk ölüleri, Bakacakkadı Belediyesi'nin kamyon ve iş makineleri ile veteriner kontrolünde imha edildi.

Tavuklar telef oldu


Zonguldak Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Sarıcık, çiftlikteki sistem arızası nedeniyle tavukların öldüğünü söyledi. Meydana gelen olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Sarıcık, "Kümesimizde yemleme, sulama havalandırma otomatik. Havalandırma sisteminde arıza meydana geliyor.. Havalandırma sistemi arızalınca 22 derece olması gereken içerideki ısı arttı. Isı artıyor ve belli bir dereceden sonra tavuklar içerideki artan ısı nedeniyle havasızlıktan telef oluyor. Kümese bakınca fark etmişler. Ailemize geçmiş olsun" dedi.

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