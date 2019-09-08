Havalara uçtular

TEKNOFEST İstanbul kapsamında Taksim Meydanı’na kurulan dikey rüzgar tüneli platformunda, vatandaşlar havada serbest uçuş yaptı. TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne günler kala Taksim Meydanı’na kurulan dikey rüzgar tüneli platformuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Havalimanı’nda 17-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST kapsamında dikey rüzgar tüneli platformu, Taksim Meydanı’na kuruldu. Çelik platform üzerine kurulu, yüksekliği 8, çapı 25 metre olan, altındaki jet pervanesi ve yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldıran platformda vatandaşlar uçuş deneyimi yaşadı. Havada serbest uçuş deneyimi yaşatan dikey rüzgar tüneli, 7-11 Eylül tarihleri boyunca Taksim’de ilgilileri ağırlayacak.

TEKNOFEST’E 10 GÜN KALDI

Havacılık, uzay ve teknoloji konularında farkındalık oluşturmak, çocuklar ve gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya ve çalışmaya özendirmek amacıyla düzenlenen TEKNOFEST’e ise 10 gün kaldı. Bu yıl Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST’te 81 il, 122 ülkeden, 17 bin 373 takımdan 50 bin başvuru arasından 10 bin finalistin belirlendiği 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları rekor seviyede ilgi gördü.

HAVA TRAFİĞİNE AYAR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM), TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) dolayısıyla hava trafiğinde gerekli önlemler alındı. Organizasyon sırasında havalimanlarının mevcut operasyonlarına olumsuz etkilerinin minimum düzeyde olmasını teminen birtakım önlemler alan SHGM tarafından, anılan tarihlerde belirlenen bazı saat dilimlerinde kargo ve özel jetlere hava trafiği de kapatılacak. TEKNOFEST süresince organizasyon programının aksamaması ve planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesiyle aynı zamanda yürütülen kargo operasyonlarının da bu zaman zarfında sekteye uğramamasına özen gösterilecek.

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TEKNOFEST’TE 10 BİN GENÇ YARIŞACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST ile havacılık ve uzayın genç nesillerimizde bir tutkuya dönüşmesini istediklerini aktardı. Festival kapsamında 19 farklı kategoride teknoloji yarışmalarıyla havacılık gösterilerinin de düzenleneceğini aktaran Varank, uçan araba, robotik, insansız hava aracı, insansız sualtı sistemleri, yapay zeka ve elektrikli araç gibi alanlarda gençlerin geliştirdikleri teknolojilerin yarışacağını aktardı. Varank, “Türkiye’nin dört bir yanından yarışmalarımıza başvuran 2 bin öğrenci takımı, yaklaşık 10 bin genç yarışmacı, TEKNOFEST heyecanına ortak olacak” dedi. Varank, “Teknoloji yarışmaları ve havacılık gösterilerinin yanı sıra TEKNOFEST kapsamında uzun bir aradan sonra ilk kez Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı’nı da toplayacağız. Böylelikle Türk bilim insanları bir araya gelecek“ şeklinde konuştu.