Havalimanında aprona izinsiz giren İsrailli baba ve oğlu sınır dışı edildi

İsralli baba ve oğlu daha sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşa yetişemedikleri için körükten aprona atladıktan sonra gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İsralli baba ve oğlu daha sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
İl Göç İdaresi ekiplerince hakkında sınır dışı işlemleri uygulanan 2 şüpheli, ülkesine gönderildi.
Olay
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tel Aviv'e gitmek isteyen İsrailli baba ve oğlu, 4 Temmuz Salı günü uçağa zamanında yetişemedikleri için körükten atlayarak aprona girmişti.
Havalimanı görevlilerince etkisiz hale getirildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan işlem yapılmıştı.