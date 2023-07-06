|
Gündem

Havalimanında aprona izinsiz giren İsrailli baba ve oğlu sınır dışı edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş saatine yetişemedikleri gerekçesiyle izinsiz olarak aprona girdikten sonra gözaltına alınan İsrailli baba ve oğlu, sınır dışı edildi.

14:05 . 6/07/2023 Perşembe
AA
İsralli baba ve oğlu daha sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İsralli baba ve oğlu daha sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşa yetişemedikleri için körükten aprona atladıktan sonra gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İsralli baba ve oğlu daha sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İl Göç İdaresi ekiplerince hakkında sınır dışı işlemleri uygulanan 2 şüpheli, ülkesine gönderildi.

Olay

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tel Aviv'e gitmek isteyen İsrailli baba ve oğlu, 4 Temmuz Salı günü uçağa zamanında yetişemedikleri için körükten atlayarak aprona girmişti.

Havalimanı görevlilerince etkisiz hale getirildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan işlem yapılmıştı.

#Sabiha Gökçen Havalimanı
#Sınır Dışı
#Apron
16 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Doktor maaşı ne kadar oldu? 1/4 derece ile pratisyen doktor aylığı