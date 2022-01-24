Gündem Havalimanında kargo terminalinde çökme
İSTANBUL

Havalimanında kargo terminalinde çökme

İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme meydana geldi.

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Haber Merkezi DHA
Havalimanında kargo terminalinde çökme
İstanbul Havalimanı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

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