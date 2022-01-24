Havalimanında kargo terminalinde çökme

Gündem

"İETT otobüslerinde kış lastiği yok bu yüzden yolda kalıyorlar"

Arızalarla gündemden düşmeyen İETT otobüsleri, İstanbul'da etkili olan kar yağışında da sınavı geçemedi. Kar lastiği takılı olmayan İETT otobüsleri, birer birer yollarda kalmaya başladı. Karda kalan otobüsler nedeniyle kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu. Yeni Şafak'ın ulaştığı sürücülere göre, İETT otobüslerinin çoğunda yazlık lastikler kullanılıyor. Kullanımda olan kışlık lastikler ise eski tarihli ve özelliklerini yitirmiş durumda.