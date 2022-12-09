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İSTANBUL

Havalimanından sahte kimlikle kaçacaktı: Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ'cü yakalandı

İstanbul havalimanı polisi, yurt dışına çıkış hazırlığında olan bir kişinin tedirgin hareketlerinden şüphelenince parmak izi kontrolü yaptı. Şüphelinin hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ç. olduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Havalimanından sahte kimlikle kaçacaktı: Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖcü yakalandı
Gözaltına alınan Ü.Ç., adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, dış hatlarda kimlik kontrolü yaptıkları sırasında tedirgin davranan bir yolcudan şüphelendi. Yolcunun kimliğini kontrol eden polis, E.G. ismi yazılan kimliğin sahte olduğunu fark etti. Bunun üzerine yolcunun gerçek kimliğini belirlemek için parmak izine götüren ekipler, yolcunun hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ç. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Ü.Ç., adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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