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'Havlu atan' İmamoğlu'ndan Akşener'e kötü haber: Cumhurbaşkanı adayını duyurdu

Dün 'aday açıklanacak' beklentisiyle toplanan Altılı Masa'dan yine bir isim çıkmazken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı televizyon programında adaylık konusunda açıklamada bulundu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili konuşan İmamoğlu "Benim adayım genel başkanımdır" ifadelerini kullandı.

12:09 . 3/03/2023 Cuma
Diğer
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere az bir süre kala Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak duyurulurken Altılı Masa'da ise halen henüz bir isim üzerinde uzlaşılabilmiş değil.

Dün adayın belli olacağına dair büyük umutlarla toplanan masadan
"Adayımızı belirledik"
mesajı çıktı, ama isim açıklanmadı. Aday konusunda kararın 6 Mart'ta açıklanacağı duyuruldu.

Masadaki beş parti liderinin anlaştığı ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uzlaşılan isim ile ilgili süre istediği kulislerde konuşulan bilgiler arasında yer aldı.

Akşener'in Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'ndan birinin aday olması konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor.


"Benim adayım genel başkanımdır"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Altılı Masa’nın adaylık toplantısı sonrası ilk kez konuştu. Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu programa konuk olan İmamoğlu
“Adaylığımla ilgili bir mesele yok. Daha önce de şiddetle söyledim ‘Benim adayım genel başkanımdır”
dedi.

“Adaylığımla ilgili mesele yok"

Altılı Masa’nın adaylığın konuşulduğu son toplantısına değinen İmamoğlu
“Benim adaylığımla ilgili mesele yok. Sürece memleket meselesi olarak bakıyorum. Bu konunun aşılması için feraset gerekiyor. Bu sayın genel başkanım ve sayın Akşener de vardır”
ifadesini kullandı.

Akşener 5 saat süren toplantısının ardından 03.30'da genel merkez binasından ayrıldı
Akşener 5 saat süren toplantısının ardından 03.30'da genel merkez binasından ayrıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü altılı masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle yaptığı toplantı saat 03.30'da sona erdi. Akşener, partinin ek binasında gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Milletvekilleri ve bazı Başkanlık Divanı üyeleri ise toplantıya ilişkin soruya, "Genel İdare Kurulu toplantısını bekleyin", "Her şey iyi olacak" ve "Türkiye iyi olacak" yanıtını verdi. Öte yandan Akşener partiden ayrılırken gençlik kolları üyelerince "Milletin umudu Meral Akşener" ve "İşte lider işte Akşener" şeklinde slogan atıldı.

#Altılı Masa
#Aday
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#Meral Akşener
32 dakika önce
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'Havlu atan' İmamoğlu'ndan Akşener'e kötü haber: Cumhurbaşkanı adayını duyurdu
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