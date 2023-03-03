'Havlu atan' İmamoğlu'ndan Akşener'e kötü haber: Cumhurbaşkanı adayını duyurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.
14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere az bir süre kala Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak duyurulurken Altılı Masa'da ise halen henüz bir isim üzerinde uzlaşılabilmiş değil.
Masadaki beş parti liderinin anlaştığı ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uzlaşılan isim ile ilgili süre istediği kulislerde konuşulan bilgiler arasında yer aldı.
Akşener'in Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'ndan birinin aday olması konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor.