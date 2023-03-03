'Havlu atan' İmamoğlu'ndan Akşener'e kötü haber: Cumhurbaşkanı adayını duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü altılı masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle yaptığı toplantı saat 03.30'da sona erdi. Akşener, partinin ek binasında gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Milletvekilleri ve bazı Başkanlık Divanı üyeleri ise toplantıya ilişkin soruya, "Genel İdare Kurulu toplantısını bekleyin", "Her şey iyi olacak" ve "Türkiye iyi olacak" yanıtını verdi. Öte yandan Akşener partiden ayrılırken gençlik kolları üyelerince "Milletin umudu Meral Akşener" ve "İşte lider işte Akşener" şeklinde slogan atıldı.