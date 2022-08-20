Havran Fazlıca'da geleneksel Dede Hayrı yapıldı

İkindi namazı köy halkı ve misafirler ile birlikte Fazlıca Köyü camiinde kılındı. İkindi namazından sonra Havran Kuran Kursu bahçesinde emekli imamhatip Mehmet Cici tarafından kuranı kerim tilaveti, ilahi ve dede hayrının duası toplandı. Duada birlik ve berabirlik mesajı verildi. Hocaefendi köylüleri birbiri ile helalleştirdi. Yağmur yağması için hep birlikte dua edildi. Eller semaya açıldı. hayra katılan ve hayrı yapılmasına vesile olanların geçmişleri için af ve mağfiret taleb edildi.

DEDELER, YATIRLAR, TÜRBELER MANEVİ MİRASLARIMIZDIR

MARSİD Başkanı Muzaffer Koşan; " Havran Fazlıca köylüsü ile birlikte, birlik ve berabirlik içinde Geleneksel Dede Hayrımızı gerçekleştirdik. Dedeler, yatırlar, Türbeler bizim manevi ve kültürel misarımızdır. Fazlıca'daki Dede, hem köyün kuruluşunu gerçekleştirmiş, hem de halka dünyevi ve uhravi önderlik yapmıştır. Bu yıl geleneksel hayır yemeğini karşılamak bana nasip oldu. Bu güzel hizmet benim için onur vericidir. İnşallah önümüzdeki günlerde Fazlıca Dedesi'nin kabri şerifini türbe haline getirip, manevi görevimi de yerine getireceğim. Dedeler Allah dostları, Evliyaladır. Fazlıca Dedesi'nin Allah dostu olduğu, yine Havran'nın manevi önderlerindendir. Allah Rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin Hafız Nurettin Hoca efendi tarafından da teyit edilmiştir. Fazlıca Dedesi'nin Şıp Şıp dede akranlarından olduğunu bölgede dört adet Dede Yatırı olduğunu, ve en çok bilineni Şıp Şıp Dede olduğunu dile getirdi. Eyliya hayırları yapmak, türbelerinin bakımlarını yapmak bizim manevi görevimizdir. Allah yapmış olduğumuz hayrı dergah-ı izzetinde kabul etsin. dedi.

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FAZLICA DEDESİ'Nİ SABAH NAMAZINDA SARIKLI, NUR YÜZLÜ OLARAK GÖRDÜM

Havran Fazlıca Köyü sakinlerinden, camii cematından , isminin yazılmasını istemeyen ihtiyar bir amca :"Birgün camiye sabah namazına gittiğinde caminin içinde yüzü nur gibi parlayan, sarıklı, sakallı birini gördüğünü, hemen bu kişinin Fazlıca Dedesi olduğunu anladım. bir kaç saniye içinde Dede kayboldu. Dedeyi nur yüzlü, sakallı ve sarıklı olarak gördüğünü söyledi. Bu anlattığıma dileyen inanır veya inanmaz bu inanç meselesi dedi. Başka kişilerin de gece Dedenin kabrinde ışığını gördüğü, diğer dedelerin kandil şeklinde ziyaretine geldiğini gördüklerini, ama kendisinin sadece sabah namazında bir kaç saniyelik bir zamanda gördüğünü dile getirdi. Kimsenin aklına Dede var mı yokmu gibi düşünce gelmemesi gerektiğini, Dört Dede'nin olduğunu, bunların başanın Şıp Dede Hazretleri olduğunu söyledi. Biz Fazlıca Dedesi'nin kabrinde olduğunu biliyoruz. Onun Allah dostu bir zat olduğunu biliyoruz. Biz gördüğümüzü anlattıyoruz. inanıp inanmamak insanlara kalmış bir durum, biz ona karışmayız. dedi.

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Havran Fazlıca Geleneksel Dede Hayrı'na , Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy Havran Kaymakamı Enver Özderin, Jandarma Asb.Kd.Bçvş Murat Sol, Sivil toplum kuruluşları başkanları, daire amirleri, Fazlıca Köy Muhtarı Remzi Yaşar, çok sayıda vatandaş katıldı.

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