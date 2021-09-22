Hayali olan hukuk fakültesini kazandı: Kayıt yaptıramadan kalbine yenildi

İmam hatiplerin son düşmanı Cübbeli Ahmet: Çocuklarınızı imam hatibe göndereceğinize düz liseye gönderin

CNN Türk'teki canlı yayında konuşan ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, imam hatip liselerini hedef alan açıklamalarıyla adeta bir itibar suikastına imza attı. Ünlü yaptığı açıklamada, 'Çocuklarınızı imam hatip liselerine göndereceğinize düz okul ve liselere gönderin. Daha az hasarla çıkarlar.' ifadelerini kullandı. Cübbeli Ahmet, bu açıklaması ile geçtiğimiz aylarda imam hatipleri hedef alan HDP'li Kemal Bülbül, CHP'li Alpay Antmen ve imam hatiplileri 'sapıklık ve ahlaksızlıkla' suçlayan Erol Mütercimler ile aynı cepheden konuşmuş oldu.