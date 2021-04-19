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ORDU

Hayallerinin peşinden gitti kendi işinin patronu oldu: Siparişlere yetişemiyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Nazlı Güdüoğlu, çocukluk hayalinin peşinden gitti, şimdi kendi işinin patronu oldu. 3 çocuk annesi Nazlı Güdüoğlu, aldığı siparişlere ise yetişemediğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Hayallerinin peşinden gitti kendi işinin patronu oldu: Siparişlere yetişemiyor
Hayallerinin peşinden gitti kendi işinin patronu oldu.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Nazlı Güdüoğlu, çocukluk hayalinin peşinden gitti, şimdi kendi işinin patronu oldu.


SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Kaledere Mahallesi’nde devletten aldığı destek ile koltuk döşeme dükkanı açmasının ardından ağır sayılabilecek işlerin kadınlarında başarabileceğini gösteren 3 çocuk annesi Nazlı Güdüoğlu, aldığı siparişlere ise yetişemediğini söyledi.
ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

Çocukluk hayalinin bir ’iş kadını’ olduğunu söyleyen ve ailesinin de desteğiyle kendi işini kuran Nazlı Güdüoğlu, "İş yerini açmadan önce ev hanımıydım. Gençlik yıllarımda tekstilde çalıştığım için tekstil makinelerini kullanmayı biliyorum. Çalışmayı bıraktıktan sonra evde dikiş yapmaya devam ettim. Her şeyi yenilemeye ve elimin değdiği her yeri güzelleştirmeye başladım. Zaman ilerledikçe neden çok severek yaptığım bu hobiye iş olarak devam etmeliyim diye düşündüm. Ailemin de destekleriyle başarabileceğime olan inancım arttı. En büyük hayalim kadın girişimci olmak ve bir kadının her işi başarabileceğini, mesleklerin cinsiyeti olmadığını herkese göstermek istedim. Konfeksiyonda çalışarak başladığım bu yolda kendi iş yerimi açabilecek konuma geldim. İleride işimi daha çok büyüteceğime, güzel işler başaracağıma inanıyorum" dedi.

Kızı için yapmaya başladı kendi işinin patronu oldu: Üç yılda fırın açtı
FOTOĞRAF 12
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Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan Şebnem Söğüt, 7 yaşındaki kızı Deniz'in henüz 1,5 yaşındayken sindirim sorunu yaşamaya başlayınca ekmeğini yapmaya karar verdi. Çavdar ununun çabuk sindirildiğini ve bunun ekşi maya ile yapıldığı takdirde probiyotik etkisi olduğunu öğrenen Söğüt, evinde doğal ekmekler üretti.
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Ekmeklerinin, kızının yanı sıra çevredeki arkadaşları tarafından da beğenilmesi üzerine sipariş almaya başlayan Söğüt, o zamanlar kendi fırınını açma imkanı olmadığı için üretici pazarlarında ürünlerini satmaya başladı. Kazandığı paralarla kısa süre önce kendi fırınını açan Söğüt, çavdar ekmeğinin yanı sıra karabuğday ekmeği ve borodinsky olarak bilinen Rus ekmeğini, sağlıklı ve lezzetli ekmek arayan vatandaşlarla buluşturuyor.
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Kızının sindirim sorunu ile yola çıkıp fırın sahibi olan ve şimdilerde haftada yaklaşık 200 ekmek satan Söğüt, başarı hikayesini anlattı. Söğüt, Araştırmalarım sonucunda sindirimde ekmeğin çok önemli bir yeri olduğunu gördüm. Çavdar ununun çabuk sindirildiğini ve bunun ekşi maya ile yapıldığı takdirde probiyotik etkisi olduğunu öğrendim. Çavdar ekmeğinin en doğalına ulaşmaya çalışırken kendim yapmaya karar verdim. Ekşi maya üretimi ve faydaları ile ilgili araştırmalar yaptım. Bu araştırmamın neticesinde kendim, en doğal hali ile üretmeye karar verdim dedi.
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Ürettiği ekmekleri kazanca çevirmek için ilk başlarda Kadın Üretici Pazarı'nda ekmek satmaya başlayan Söğüt, Doğal ürüne olan ilgi ve merak sayesinde çok kısa sürede sadece haftada bir gün giderek benim için büyük sayılacak miktarda ekmek satmaya başladım. Kendi fırınımı açana kadar yaklaşık 2,5 yıl kadın üretici pazarında stant açarak ekmek satmaya devam ettim. Ekmeğimin her aşamasını evde yapıp yakındaki bir fırında da pişirimini yapıyordum.
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Ancak bu oldukça zordu. Pişirim aşamasını eşimin desteği olmadan yapmam imkansızdı. Başka fırında pişirmek de sorun oluyordu. Çünkü mayalı ekmekleri taşımak, mayalanma sürecini gece anlaştığımız fırının zamanına uydurmak yorucuydu. Bu yüzden kendi fırınımızı açmaya karar verdim. Şu an satışlarımız iyi. Farklı şehirlerden talep geliyor. Hafta sonları ise kadın üretici pazarında satışa devam ediyorum. Ekmeklerin fiyatı türüne boyutuna göre 5 ile 25 TL arasında değişiyor. 3 çeşit ekmek yapıyorum. Bunlar, karabuğday ekmeği, Rus ekmeği (borodinsky) ve çavdar ekmeği. Bir çeşidi alan diğerlerini de merak etti ve aldı. Bunlara ek olarak atalık undan galeta yapmaya başladım dedi.
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Kadınların çalışıp kendi ayakları üzerinde durmasının önemli bir şey olduğunu kaydeden Söğüt, Buralara geleceğimi tahmin etmiyordum. Evde ekmek yaparak yola çıktım şimdi kendi fırınımda üretim yapıyorum. Çok mutluyum. Kadınlar asla pes etmesin, istedikleri zaman yapamayacakları hiçbir şey yok dedi.
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Kızı için yapmaya başladı kendi işinin patronu oldu: Üç yılda fırın açtı
Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Şebnem Söğüt, 5,5 yıl önce sindirim problemi yaşayan 7 yaşındaki kızı Deniz için çavdar unundan ekşi mayayla ekmek üretmeye başladı. Sögüt, çevresindekilerin beğenmesi üzerine üretici pazarında satmaya başladığı ekmeklerini, fırın açıp gelir kapısına dönüştürdü.


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