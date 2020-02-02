Gündem Hayat normale dönüyor
ELAZİĞ

Hayat normale dönüyor

6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ’da hayat normale dönüyor. 41 kişinin hayatını kaybettiği kentte yaşam yavaş yavaş olağan akışına girmeye başladı. Depremin ardından yaşanan korku ve panik yerini gündelik olağan akışına bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jandarma personeli depremzedeleri yalnız bırakmıyor.
Jandarma personeli depremzedeleri yalnız bırakmıyor.

Elazığ’da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası günlük hayat normalleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın incelemelerde bulunarak yaraların en kısa sürede sarılması talimatını verdiği deprem bölgesindeki çalışmalar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında aralıksız devam ediyor.

DEPREMİN İZLERİ SİLİNİYOR

Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşın yardımlaşma için destek sunduğu kentte AFAD koordinasyonunda kamu ve sivil toplum kuruluşları, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için 24 saat yoğun çaba gösteriyor. Böylece depremin izleri siliniyor. Mustafa Paşa ve Sürsürü mahalleleri ile Sivirce ve köylerde yıkılan binaların enkaz kaldırma ile ağır hasarlı yapıların yıkım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

DEPREM ŞOKUNU ATLATTILAR

  • Aradan geçen bir haftada yüzlerce kez artçı depremlerle sarsılan Elazığlılar, yaşadıkları büyük şoku yavaş yavaş üzerinden atıyor. Depremin ardından evlerine giremeyen ailelerin büyük bölümü kriz merkezince arasında otel, okul, cami, yurt, cemevi ile spor salonlarının yer aldığı mekanlar ile Kültür Park’ta oluşturulan çadırkente yerleştirildi. 15 bini aşkın yatak ve battaniye dağıtılan, ardından Kızılay ekiplerince üç öğün sıcak yemek verilen depremzedelerin çocukları için de sosyal aktiviteler düzenleniyor. Öte yandan, Kültür Parkta kurulan çadırlarda barınan ailelerin yemek ve ısınma ile diğer ihtiyaçlarına da ivedilikle cevap veriliyor. Bu sayede, depremin ardından yaşanan korku ve tedirginlik yerini gündelik olağan akışına bırakmaya başladı. Vatandaşlar bir yandan hasar gören konutlarıyla ilgili işlemleri takip ederken, diğer yandan da günlük işlerine koyuldu.

AFAD, 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve 31 Ocak’a kadar gerçekleşen artçı depremlerin 3 boyutlu görüntüsünü Twitter üzerinden paylaştı.

TİCARET ESKİYE DÖNMEYE BAŞLADI

Esnaf Necati Yavuz da önemli bir afetle karşı karşıya kaldıklarına işaret ederek, “Depremin şiddetini üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Devletimiz sağ olsun bütün yardımları ulaştırıyor. Ani bir deprem olunca ister istemez bazı organizasyon eksiklikleri de olabiliyor. Depremden etkilendik ama Elazığ’da ticaret yeniden eski haline dönmeye başladı.” diye konuştu.

Elazığ'daki hasarlı binalar tek tek yıkılıyor
OYNAT 00:27
Elazığ'daki hasarlı binalar tek tek yıkılıyor
Elazığ'da depremde hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ederken ilginç görüntüler oluştu.

BİZ DE ALIŞTIK

Depremde evinin ağır hasar gördüğünü belirten esnaf Ali Kiraz, evinin yıkılmasına karar verildiğini söyledi. Her şeye rağmen hayatta kaldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Kiraz, “Artık hayat normale dönüyor. Süre geçtikçe halk daha fazla adapte oldu, biz de alıştık. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. Her konuda bize yardımcı oldular. Böylesi bir depremden bundan daha iyisi nasıl olsun ki. Devletimiz her konuda bize yardımcı oldu, yanımızda yer aldı.” ifadesini kullandı.

Çocukları yalnız bırakmıyorlar

  • Elazığ İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, depremden etkilenen ve çadırkentte kalan çocukların çeşitli etkinliklerle güzel zaman geçirmelerini sağlıyor. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından jandarma personeli de depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Jandarma personeli özellikle geleceğin teminatı olan çocuklarla yakından ilgileniyor. Çadırlarda kalan miniklerle oyun oynayan kadın astsubaylar, çocukların deprem etkisinden kurtulmaları için onlarla birebir ilgileniyor. Çocuklarla güzel zaman geçiren kadın astsubaylar, onlara çeşitli oyuncaklar hediye ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ve Elazığ Belediye Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu koordinesiyle Kültürpark’taki çadır kentte kurulan tiyatro sahnesinde, çeşitli oyunlar sergileniyor.

İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı
OYNAT 00:40
İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aileleriyle kalan depremzede çocuklarla Elazığ Yakup Kılıç Spor Kompleksi'nde oynadığı basketbol maçının görüntülerine yer verdi. Soylu, 'Bizim takım yenildi ama onurlu bir mağlubiyet.' ifadesini kullandı.
İlk uçak gemimiz denizde

İlk uçak gemimiz denizde

Bir yıl sürmesi beklenen deniz testleri dün itibariyle başlatıldı.
Her sözü ahlaksızca

Her sözü ahlaksızca

İBB'li Şişli: ​En şanslı müdür bu müdür. Bu kadar kadınla çalışıyor​.
Yalnız değilsiniz

Yalnız değilsiniz
İcabınıza bakacağım

İcabınıza bakacağım

İBB'li Meltem Şişli: ​''Başörtüsüyle bu iş yapılamaz, ter kokuyorsunuz.''
Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

​Akhisar ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahliye operasyonu tamamlandı

Tahliye operasyonu tamamlandı

​14 günlük tıbbi gözetim süreci başladı.
Fırtına geri döndü

Fırtına geri döndü

​Trabzonspor geriye düşmesine rağmen Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
Herkes penaltı bekledi

Herkes penaltı bekledi

​Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon.
İSMEK skandalına inceleme

İSMEK skandalına inceleme

​Bakan Selçuk, müfettişleri görevlendirdi.
İlk etapta <br>bin tane kurulacak

İlk etapta
bin tane kurulacak

​Depremzedeler için konteyner kent kuruluyor.
Türkiye Kamikaze <br>İHA bölükleri kuruyor

Türkiye Kamikaze
İHA bölükleri kuruyor

​Savunma Sanayi Çalıştayı'nda açıklandı.
CHP'nin samimiyeti kalmamıştır

CHP'nin samimiyeti kalmamıştır

Bahçeli'den CHP'nin 'Elazığ afet bölgesi ilan edilsin' teklifine sert yanıt.
Arap Birliği'nden <br>Trump'ın planına ret

Arap Birliği'nden
Trump'ın planına ret

​Hiçbir şekilde dikkate alınmayacak.
İlk maç ilk galibiyet

İlk maç ilk galibiyet

Sergen Yalçın'lı Beşiktaş, Rizespor'u 2-1 mağlup etti
İstanbul'da<br> kritik görüşme

İstanbul'da
kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas liderini kabulü başladı.
Çocuklarımızı onlar için beslemedik

Çocuklarımızı onlar için beslemedik

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılım arttı.
Abbas'dan ABD'ye sert tepki

Abbas'dan ABD'ye sert tepki

​Tarihe Kudüs'ü satan biri olarak geçmeyeceğim

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.