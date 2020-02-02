Hayat normale dönüyor

Elazığ’da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası günlük hayat normalleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın incelemelerde bulunarak yaraların en kısa sürede sarılması talimatını verdiği deprem bölgesindeki çalışmalar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında aralıksız devam ediyor.

DEPREMİN İZLERİ SİLİNİYOR

Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşın yardımlaşma için destek sunduğu kentte AFAD koordinasyonunda kamu ve sivil toplum kuruluşları, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için 24 saat yoğun çaba gösteriyor. Böylece depremin izleri siliniyor. Mustafa Paşa ve Sürsürü mahalleleri ile Sivirce ve köylerde yıkılan binaların enkaz kaldırma ile ağır hasarlı yapıların yıkım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

DEPREM ŞOKUNU ATLATTILAR

Aradan geçen bir haftada yüzlerce kez artçı depremlerle sarsılan Elazığlılar, yaşadıkları büyük şoku yavaş yavaş üzerinden atıyor. Depremin ardından evlerine giremeyen ailelerin büyük bölümü kriz merkezince arasında otel, okul, cami, yurt, cemevi ile spor salonlarının yer aldığı mekanlar ile Kültür Park’ta oluşturulan çadırkente yerleştirildi. 15 bini aşkın yatak ve battaniye dağıtılan, ardından Kızılay ekiplerince üç öğün sıcak yemek verilen depremzedelerin çocukları için de sosyal aktiviteler düzenleniyor. Öte yandan, Kültür Parkta kurulan çadırlarda barınan ailelerin yemek ve ısınma ile diğer ihtiyaçlarına da ivedilikle cevap veriliyor. Bu sayede, depremin ardından yaşanan korku ve tedirginlik yerini gündelik olağan akışına bırakmaya başladı. Vatandaşlar bir yandan hasar gören konutlarıyla ilgili işlemleri takip ederken, diğer yandan da günlük işlerine koyuldu.

AFAD, 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve 31 Ocak’a kadar gerçekleşen artçı depremlerin 3 boyutlu görüntüsünü Twitter üzerinden paylaştı.

TİCARET ESKİYE DÖNMEYE BAŞLADI

Esnaf Necati Yavuz da önemli bir afetle karşı karşıya kaldıklarına işaret ederek, “Depremin şiddetini üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Devletimiz sağ olsun bütün yardımları ulaştırıyor. Ani bir deprem olunca ister istemez bazı organizasyon eksiklikleri de olabiliyor. Depremden etkilendik ama Elazığ’da ticaret yeniden eski haline dönmeye başladı.” diye konuştu.

BİZ DE ALIŞTIK

Depremde evinin ağır hasar gördüğünü belirten esnaf Ali Kiraz, evinin yıkılmasına karar verildiğini söyledi. Her şeye rağmen hayatta kaldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Kiraz, “Artık hayat normale dönüyor. Süre geçtikçe halk daha fazla adapte oldu, biz de alıştık. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. Her konuda bize yardımcı oldular. Böylesi bir depremden bundan daha iyisi nasıl olsun ki. Devletimiz her konuda bize yardımcı oldu, yanımızda yer aldı.” ifadesini kullandı.

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Çocukları yalnız bırakmıyorlar

Elazığ İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, depremden etkilenen ve çadırkentte kalan çocukların çeşitli etkinliklerle güzel zaman geçirmelerini sağlıyor. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından jandarma personeli de depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Jandarma personeli özellikle geleceğin teminatı olan çocuklarla yakından ilgileniyor. Çadırlarda kalan miniklerle oyun oynayan kadın astsubaylar, çocukların deprem etkisinden kurtulmaları için onlarla birebir ilgileniyor. Çocuklarla güzel zaman geçiren kadın astsubaylar, onlara çeşitli oyuncaklar hediye ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ve Elazığ Belediye Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu koordinesiyle Kültürpark’taki çadır kentte kurulan tiyatro sahnesinde, çeşitli oyunlar sergileniyor.