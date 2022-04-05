Hayatını kaybeden Nisa Mihriban bebeği sokağa bırakan annesi tutuklandı

ARTIK BİR KIZIM DAHA VAR DEDİM<br><br>3 aylık terk edilmiş bebeğin isim annesi de olan Durmaz, \"Çocuk bürodan polis memurları geldiler. Olay yerinde ilk bebeği bulan beyefendi nisan ayı geldiği için ismine Nisa konulmasını istemiş. Onlar da süt annesi olduğum için benim de isim koymamı istediler. Kendi kızımın ismi Bade Mihriban olduğu için dedim 'artık bir kızım daha var ikinci ismini koyayım.' Nisa Mihriban olmasını istedim bu yüzden. Benden sonra ona bakan Ayşe hemşireden de soy ismini vermesini rica ettim. Böylelikle ismini koymuş olduk\" demişti.