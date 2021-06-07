Gündem Hayatının şokunu yaşadı Satın aldığı aracın önü 2007 arkası 2009 kaputu 2008 model çıktı
3. SAYFA

Hayatının şokunu yaşadı: Satın aldığı aracın önü 2007 arkası 2009 kaputu 2008 model çıktı

İstanbul Arnavutköy'de Arnavutköy’de 30 yıllık birikimleri ile otomobil alan Sezgin ve Zemzem Özata çifti, kaza yapınca dolandırıldıklarını anladı. Satın aldıkları aracın önünün 2007, arkasının 2009 model olduğunu öğrenen çift, büyük şok yaşadı.

Aracı alırken gittikleri ekspertiz firması ve aracı satan kişi hakkında şikayette bulunduklarını belirten Zemzem Özata, "Bu bizim ilk aracımız canımız çok yandı kimsenin canı yansın istemiyorum asla bizim 30 yıllık birikimimiz adeta çöp oldu şuanda sadece 4 kapısına 70 bin TL verdik. Gözyaşlarına boğuldum öğrendikçe perişan oldum adeta" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Hayatının şokunu yaşadı: Satın aldığı aracın önü 2007 arkası 2009 kaputu 2008 model çıktı
Özata çifti aracı alırken gittikleri ekspertiz firması ve aracı satan kişi hakkında şikayette bulundu.

Olay, geçtiğimiz aylarda İstanbul Arnavutköy’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 30 yıldır otomobil almak için para biriktiren Sezgin ve Zemzem Özata çifti geçtiğimiz aylarda hayallerine kavuştu. Beğendikleri otomobili almak için ekspertize giden Özata çifti, aracın kusursuz olduğunu öğrenince bütün birikimlerini vererek otomobili satın aldı. Aracı aldıktan birkaç gün sonra kaza yapan aile, korkunç gerçeği öğrenince şok yaşadı. Oto tamircisinin yönlendirmesiyle başka bir ekspertize giden çift, bütün birikimleriyle aldıkları aracın önün 2007 model, arkasının ise 2009 model, kaputunun ise 2008 model olduğunu öğrendi.

Birçok noktada kesikler ve kaynaklar olduğu ortaya çıktı

Şok yaşayan çift, aracı alırken gittikleri ekspertiz firması ve aracı satan kişi hakkında şikayette bulundu. 30 yıldır çalıştığı paradan kenara atan ve otomobil almak için para biriktiren Sezgin Özata, “Ben her ay kenara para atarak araba almak istedim. Yaklaşık 3 ay öncede Esenyurt’ta oturan bir kişinin ilanını görüp aracı almak istedik. İlanda hasar kayıtsız ve değişeni olmadığı yazıyordu daha sonra adamla görüşüp arabayı almaya karar verdik. Kaporasını verdik ve 1 ay sonra aracı satın aldık. Aracı alırken Arnavutköy’e geldiler bir ekspertize gittik incelemelerini yaptırdık ve bize ufak tefek şeyleri var alabilirsiniz dediler. Biz daha sonra araçla ufak bir kaza yaptık ve tamirciye götürdük. Götürdüğümüz usta otomobilde bir değişiklik olduğunu ve ekli olduğunu söyledi. Biz daha sonra tam emin olmak adına Kocaeli’nde araç konusunda meşhur olan bir ekspertiz firmasına gittik ve aracımızı detaylı şekilde incelediklerinde birçok noktada kesikler ve kaynaklar olduğu ortaya çıktı.

İkinci el otomobil dolandırıcıları yakayı ele verdi: 245 farklı suç kayıtları varmış
GÜNDEM
İkinci el otomobil dolandırıcıları yakayı ele verdi: 245 farklı suç kayıtları varmış

İkinci ekspertizde anlaşıldı

Arabanın arkası ve üstü 2009 önü 2007 kaputu ise 2008 model, arabamız 3 modelden oluşuyor. İlk öğrendiğimizde hayatımız gerçekten değişti ve bu benim ilk arabamdı farklı şeyler bekliyorduk gerçekten huzurumuz kaçtı ne yapacağımızı şaşırdık. Şu aşamada gereken bütün adli işlemleri başlattık. Gerek ilk götürdüğümüz ekspertiz firmasına, gerek aldığımız şahsa karşı ne yapabilirsek yapacağız artık. İlk ekspertize çocuğumu yolladım ufak tefek şeyler var dediler daha sonra araç Kocaeli’nden gelince ben direkt onun yanına gittim. Başta bana inanmadı daha sonra ise elini bağlayarak raporları izledi” ifadelerini kullandı.

Otomobil satmak isteyenleri bir milyon 500 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı
GÜNDEM
Otomobil satmak isteyenleri bir milyon 500 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı

“30 yıllık birikimimiz adeta çöp oldu, aracın 4 kapısına 70 bin TL verdik”


Yeni otomobil alma hevesi ile ehliyet alan ve daha sonra araçlardan soğuduğunu belirten Zemzem Özata ise “Bu bizim ilk aracımız canımız çok yandı kimsenin canı yansın istemiyorum asla bizim 30 yıllık birikimimiz adeta çöp oldu şuanda sadece 4 kapısına 70 bin TL verdik. Gözyaşlarına boğuldum öğrendikçe perişan oldum adeta. Ehliyet aldım araba sürmek için ancak şuanda arabadan nefret eder hale geldim. Bunu bize satan adamı Allah’a havale ediyorum. Arabayı satana kadar ’arabamın arkasındayım’ dedi, şimdi ’ben size nasıl sattıysam sizde başkasına satın’ diyor bize” şeklinde konuştu.

245 ayrı suç dosyası bulunan 'ikinci el otomobil dolandırıcıları' tutuklandı
GÜNDEM
245 ayrı suç dosyası bulunan 'ikinci el otomobil dolandırıcıları' tutuklandı
Abone Ol Google News
18 yaşına girer girmez muhtar oldu

18 yaşına girer girmez muhtar oldu

Dün yapılan seçimi kazanan genç muhtarın ilk sözleri.
Kızı için raket sallıyor

Kızı için raket sallıyor

Viranşehirli anne yöresel kıyafetle korta çıktı.
HDPye yeniden kapatma davası

HDP'ye yeniden kapatma davası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi AYM'ye gönderdi.
Müsilaj için plan devreye girdi

Müsilaj için plan devreye girdi

​AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar.

8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacak.

​Putin dolara yönelik ikinci hamleyi açıkladı
Transferde <br>usulsüzlük iddiası

Transferde
usulsüzlük iddiası

​İtalyan savcının açtığı soruşturma büyük yankı uyandırdı.

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Şık için harekete geçti

Yüzde 5<br>iddiasına yalanlama

Yüzde 5
iddiasına yalanlama

Bakanlık: Kota yüzde 2,5 olarak uygulanıyor.

Mehmetçik sağ olsun

Mehmetçik sağ olsun

​Hani semalarında yamaç paraşütü keyfi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.