Haydar Baş vefat etti: Koronavirüse yenik düştü

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir memleketi Trabzon’da ikamet eden 73 yaşındaki Baş, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası geçtiğimiz hafta özel bir hastaneye kaldırılmış, durumunun ağırlaşması üzerine Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Baş, yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baş’ın cenazesi bugün ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreni sonrası Akçaabat ilçesindeki Şehitlik Tepesi’nde toprağa verilecek. Cenazeye Baş’ın yakınları ve din görevlileri dışında kimsenin alınmayacağı açıklandı.

MEKANI CENNET OLSUN

Haydar Baş’ın koronavirüs nedeniyle ölümü siyaset dünyasını hüzne boğdu. Bir taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş’ın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Baş’a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Allah’tan rahmet diliyoruz. Partimiz adına sevenlerine ve BTP camiasına başsağlığı diliyoruz” derken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise ‘hem akademik yönüyle hem de siyasi kişiliğiyle hatırı sayılan, saygın ve değerli bir şahsiyet’ olarak nitelediği Baş’ın vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Bahçeli, “Başta Sayın Haydar Baş olmak üzere, Kovid-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ayrıca salgından etkilenip tedavi gören bütün vatandaşlarımıza şifa dileklerimle birlikte geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Kovid-19 hastalığından milletimizi ve tüm insanlığı esirgeyip korumasını Rabb’imden niyaz ediyorum” açıklaması yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabında şunları yazdı: “Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın vefatından derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve BTP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum.”

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SİYASET DÜNYASI YASTA

Diğer siyasi partilerin genel başkanları Haydar Baş için yayınladıkları mesajlarda şunları kaydetti:

*Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Baş’ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve camiasına başsağlığı diliyorum.”

*BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “Sayın Haydar Baş’a Allah’tan rahmet, aile efradı, yakınları, sevenleri ve Bağımsız Türkiye Partisi camiasına başsağlığı, sabır diliyorum.”

*DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: “Sayın Haydar Baş’ın güncel melanet Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve metanet diliyorum.”

*Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: “Haydar Baş’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim.”

*Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: “Koronavirüs tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden Haydar Baş’a Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve Bağımsız Türkiye Partisi camiasına başsağlığı diliyorum.”

Mahalleye giriş yasak

Dün sabah saatlerinde vefat eden Baş’ın Trabzon’daki evinin bulunduğu Sarıtaş Mahallesi cuma gününden beri karantina altında bulunuyor. Sarıtaş Muhtarı Salih Alsan, mahallede yalnızca Baş ailesinde koronavirüs vakasının gözlendiğini aktardı. Alsan, “Polis burayı karantinaya aldığında ilk olarak Haydar Baş’ta, hanımında, kızında ve gelininde virüs tespit edildi. Daha sonra Baş’la birlikte aileden 8 kişinin virüse yakalandığını öğrendik” dedi.

Son mesajı

BTP Genel Başkanı Haydar Baş’ın sevenlerine son kez seslendiği görüntüler ortaya çıktı. Koronavirüs nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken sevenleri tarafından kendisine iletilen mesajlara cevap veren Baş, yayınladığı videoda şunları söylüyor: “Selamlarınızı aldım. Çok memnun oldum. Sizi çok özlemiştim. Ben de size selam ediyor, hasretle kucaklıyorum. Allah’a emanet olun.”