Hayır çarşısı hayra vesile oluyor

Kocaeli Başiskele’de hayırsever vatandaşlar ile yardıma muhtaç vatandaşlar arasında köprü kuran Başiskele Belediyesi, Hayır Çarşısı projesiyle 2010 yılından beri Başiskele Belediyesi Yeniköy Kültür Merkezi’nde ihtiyaç sahibi birçok vatandaşa hizmet vererek hayırlara vesile olmaya devam ediyor. Hayırsever vatandaşların kullanılabilir temiz kıyafetleri, ayakkabıları, ev tekstili ürünleri ve beyaz eşya, mobilya gibi ev eşyalarını ihtiyaç sahipleri için toplayan Başiskele Belediyesi Hayır Çarşısı, ihtiyaç sahibi Başiskeleliler’in yüzünü güldürüyor.

AMAÇ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, “Sosyal belediyecilik gereği tüm hizmetlerimizi planlarken kentimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da unutmuyoruz. Onların tıpkı bir mağazadan alışveriş yapıyor gibi çarşımızdan alışveriş sepeti ile ihtiyaçlarını ücretsiz almasını sağlıyoruz.” dedi.

Başiskele’de ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitelerini arttırmak, sosyal dayanışmayı ön planda tutarak ilçe sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yürütülen hizmet, Başiskele Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışının en önemli örneklerinden. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Hayır Çarşısı’na yardımseverler ve ihtiyaç sahipleri, 444 41 10 veya (0262) 310 12 00 numaralı telefonları arayarak ulaşabiliyor. Başvurular ilgili birimin saha tespit çalışmaları ile ilgili yardım komisyonuna havalesi yapılıyor ve komisyon kararınca ihtiyacı tamamlanana kadar yardımlaşma süreci devam ediyor.