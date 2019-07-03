Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Hayır çarşısı hayra vesile oluyor
KOCAELİ

Hayır çarşısı hayra vesile oluyor

Halil İbrahim Sofrası Aşevi ile her gün sıcak yemek dağıtımı yapan Başiskele Belediyesi kurduğu Hayır Çarşısı ile de ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hayır Çarşısı projesiyle 2010 yılından beri ihtiyaç sahibi birçok vatandaşa hizmet veriliyor.
Hayır Çarşısı projesiyle 2010 yılından beri ihtiyaç sahibi birçok vatandaşa hizmet veriliyor.

Kocaeli Başiskele’de hayırsever vatandaşlar ile yardıma muhtaç vatandaşlar arasında köprü kuran Başiskele Belediyesi, Hayır Çarşısı projesiyle 2010 yılından beri Başiskele Belediyesi Yeniköy Kültür Merkezi’nde ihtiyaç sahibi birçok vatandaşa hizmet vererek hayırlara vesile olmaya devam ediyor. Hayırsever vatandaşların kullanılabilir temiz kıyafetleri, ayakkabıları, ev tekstili ürünleri ve beyaz eşya, mobilya gibi ev eşyalarını ihtiyaç sahipleri için toplayan Başiskele Belediyesi Hayır Çarşısı, ihtiyaç sahibi Başiskeleliler’in yüzünü güldürüyor.

AMAÇ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, “Sosyal belediyecilik gereği tüm hizmetlerimizi planlarken kentimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da unutmuyoruz. Onların tıpkı bir mağazadan alışveriş yapıyor gibi çarşımızdan alışveriş sepeti ile ihtiyaçlarını ücretsiz almasını sağlıyoruz.” dedi.

Başiskele’de ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitelerini arttırmak, sosyal dayanışmayı ön planda tutarak ilçe sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yürütülen hizmet, Başiskele Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışının en önemli örneklerinden. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Hayır Çarşısı’na yardımseverler ve ihtiyaç sahipleri, 444 41 10 veya (0262) 310 12 00 numaralı telefonları arayarak ulaşabiliyor. Başvurular ilgili birimin saha tespit çalışmaları ile ilgili yardım komisyonuna havalesi yapılıyor ve komisyon kararınca ihtiyacı tamamlanana kadar yardımlaşma süreci devam ediyor.

  • İhtiyaç sahiplerine 365 gün sıcak yemek
  • Öte yandan Başiskele’de sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın güzel bir örneği olan Halil İbrahim Sofrası Aşevi’nin sıcak yemek hizmeti tekdir görüyor. Yılın 12 ayında devam eden hizmetten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tespit edilen yardıma muhtaç kişi ve aileler faydalanıyor. Yıl boyunca Başiskele’de 32 haneye ve onlarca kişiye hizmet verilen aşevinde, her gün sağlıklı ve hijyenik ortamda 2 öğün 3 çeşit yemek çıkarılarak, kişilerin evlerine kadar götürülüyor. Halil İbrahim Sofrası Aşevi huhtaçların rencide olmaması için gizlilik prensibine azami dikkat ediyor.
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