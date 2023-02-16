Hayrat Derneği depremzedeler için sahada: Günlük 120 bin kişiye ulaşıyorlar

Asrın felaketi olarak tanımlanan ve 11 ili etkileyen deprem sonrası birçok STK bölgeye yaraları sarmak için gidiyor. Hayrat İnsani Yardım Derneği de bölgedeki faaliyetlerini anlatan bir açıklama yaparak depremin ilk gününden beri sürdürdükleri insani yardım mücadelelerini anlattı.

Depremde vefat eden vatandaşlara rahmet ve kalanlara sabır dileklerini belirttikleri açıklamada, "Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak ilk günden beri sahadayız. Türkiye genelindeki tüm il ve ilçe temsilciliklerimiz ve gönüllülerimizle seferber olduk. Yaraları hep birlikte sarmaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Depremin ilk gününden beri sahada faaliyet gösteren Hayrat Derneği, bin 930 kişilik ekibiyle deprem bölgesinde olduklarını belirterek arama kurtarma faaliyetlerine ise 600 kişilik uzman ekiplerinin katıldığını açıkladı. Derneğin yaptığı açıklamada," Arama kurtarma ve dağıtım için 650 araç, dağıtım için 100 motosiklet, 7 kamyon ve 4 iş makinesi ile tüm afet bölgelerinde faaliyet gösteriyoruz. Genel Merkezimizde 150 kişilik bir ekip, Ankara Kurumsal Ofisimiz ve Türkiye’deki 90 temsilciliğimizle organizasyonu koordine ediyoruz. Bugüne kadar 370 yardım tırı ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak üzere bölgeye sevk edildi. 14.02.2023 tarihi itibariyle 15’i sabit, 3’ü mobil olmak üzere toplam 18 aşevimiz sıcak yemek, çorba ve çay ikramlarına aralıksız devam ediyor. Böylece günlük 120.000 kişiye ulaşan yardımlarımız ile yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. " denildi.

Hayrat Derneğinin yaptığı açıklamanın devamı şöyle:

"Hatay Reyhanlı’daki ekmek fırınımızdan günlük 150.000 ekmek üretilip tırlarla afet bölgelerine gönderiliyor. Yiyecek olarak da bu güne kadar 2.750.000 şişe su, 895.740 adet ekmek, 621.300 kişilik sıcak yemek, 206.300 kişilik ikramlık, 12.000 kişilik konserve, 2.750 adet gıda kolisi, 4 tonu aşkın sebze ve meyve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Böylece yaklaşık 5 milyon kardeşimize bir şekilde ulaşmış olduk. Şu anda bölgeye yakın 20 lojistik depomuzla hizmet veriyoruz. Barınma için prefabrik ev, konteyner ve diğer ihtiyaçlar için kampanya ve çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Türkiye’nin birçok yerinde depremzede kardeşlerimizi misafir etmek için tüm imkânlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz.

Bugüne kadar 39.300 adet giyecek, 159.500 paket bebek bezi, 112.000 adet battaniye, 2.500 adet çadır, (25.000 adet çadır da yurt içinden ve yurt dışından getirmek için çalışmalar devam etmektedir.) ve 2.754 adet soba bölgeye sevk edildi. Gece gündüz demeden canla başla çalışan fedakâr kardeşlerimize teşekkür ederiz. Destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Dünyanın her tarafından desteklerini esirgemeyen ülkelere, ekiplere, hayırseverlere teşekkür ederiz. "



