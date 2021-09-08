Hayvan Koruma Yasası’yla ilk dava: ​10 yıl hapis istendi​

Yasada daha önce kabahat niteliğinde olan hayvanlara işkence ve acımasız muamele fiilleri, suç kapsamına alınmıştı.

14 Temmuz’da yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ilk dava Ankara’da köpeklere eziyet ettiği için tutuklanan Meral Tekin hakkında açıldı. Tekin’in “evcil hayvanı kasten öldürme” ve “evcil hayvana zalimce muamelede bulunma” suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Tekin’in, evinde bulunan köpeklere eziyet ettiği yönünde ihbar yapılması üzerine, polis ekiplerince evde arama yapılmış, yapılan aramada bakımı ihmal edilmiş 7 köpek ile binanın bahçesine gömülmüş 11 köpek bulunmuştu.

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10 YIL 6 AYA KADAR HAPİS

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Tekin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Tekin’in “evcil hayvanı kasten öldürme” ve “evcil hayvana zalimce muamelede bulunma” suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

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SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

İddianamede ifadesine yer verilen Tekin, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben hayvanları çok severim, onlara eziyet etmedim. Sokak hayvanlarına bakan hayvan gönüllüsüyüm. Hayvanları tedavi ettirdiğime dair evraklarım var. Bahçemde iki tane ölü hayvan çıktı. Mecbur kaldığım için hayvanları bahçeye gömmek zorunda kaldım. Yaklaşık 1,5-2 ay önce ölü köpeklerin ikisini oraya ben gömdüm. Diğerlerini ise ben gömmedim” dedi.

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