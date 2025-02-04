Hayvancılık için destek müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvancılıkla uğraşan aile işletmelerine ve ilk kez hayvancılık yapacak gençlere müjdeler verdi. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Erdoğan, TİGEM işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanların uygun maliyetle üreticilere verileceğini belirtti. Erdoğan, “Üreticilerimiz 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli kredi kullanabilecek. Üreticilerin 1 yıl boyunca aylık 1 asgari ücret tutarı kadar, yani toplamda 270 bin liralık besleme gideri karşılanacak” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 2 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya’daki otel yangını ile ilgili sert açıklamalarda bulundu, hayvancılıkla uğraşan ailelere destek paketi açıkladı. Erdoğan özetle şunları kaydetti:
ONLARIN DA CANI YANACAK
(Kartalkaya’daki otel yangını) Acımız da öfkemiz de hala çok büyük. Tek bir kişiyi atlamadan sorumluların hepsinin hesap vermesi adaletin tecellisi için gereken ne ise yapıyoruz, yapacağız. Şunu açık açık belirtmek durumdayım, bir gecelik hasılatını masraf olur diyerek yangın tedbirlerine harcamayan aç gözlüler başta olmak üzere hatası, kusuru, ihmali olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacaktır. İhmali olanların da canının yanacağından kimsenin şüphesi olmasın.
TURİZMCİLERE AÇIK UYARI
Turizm sektörümüzün de yine bu kürsüden daha evvel dikkat çektiğim tamahkarlıkla mücadele konusunda artık elini değil tüm vücudunu taşın altına koyması gerekiyor. Her yıl daha çok turist ağırlayıp daha çok para kazanırken güvenliğe daha az yatırım yapamazsınız. İnsan hayatına ve onuruna gerekli değeri vermeyen bir anlayışın bilhassa turizm sektöründe asla başarı şansı yoktur. Sektörün çürükleri ayıklaması tercihten öte zaruret halini almıştır.
CHP’Lİ BAŞKANLARA MESAJ
(6 Şubat depremi) Asrın felaketinin ikinci yıldönümünü geride bırakacağız. Başkalarının gündemi ne olursa olsun, depremzedelerimizin durumu ve ihtiyaçları her zaman bizim gündemimizin ilk sırasında yer aldı. 'Hükümet bu enkazın altında kalır' ifadesiyle nasıl bir ruh halinde olduklarını gösteren kifayetsiz muhterislere cevabımızı daha çok konut ve iş yeri teslim ederek verdik. Son birkaç gündür Ege’nin Yunanistan tarafında yaşanan sarsıntılar depreme hazırlık konusunun ülkemiz için bir vaka meselesi olduğunu bizlere tekrar hatırlatmaktadır. Yerel yöneticilerin de artık bu konuya hak ettiği önemi vermesi siyasi ikbal peşinde koşmak yerine kentsel dönüşüm projeleri ile yönettikleri şehirleri depreme hazırlaması gerektiğini ifade etmek istiyorum.
Hayvancılık için müjde paketi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası yaptığı açıklamada hayvancılık yapan aile işletmelerine müjdeler verdi. Erdoğan şunları kaydetti: “Tarımda üretimin artması, kırsalda kalkınmanın sağlanması için çalışmalarımızı çok yönlü şekilde sürdürüyoruz. Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi ile aile işletmelerini güçlendirmeyi, gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha fazla yer almasını amaçlıyoruz. Aile işletmelerinin yanı sıra ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlar bu projeden istifade edebilecek. TİGEM işletmelerimizdeki gebe büyükbaş hayvanları uygun maliyetle üreticilerimize vereceğiz. Ziraat Bankası'ndan 2 yıl ödemesiz 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullanabilecekler. Üreticilerimizin 1 yıl boyunca aylık 1 asgari ücret tutarı kadar, yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini biz karşılayacağız. Üreticilerimiz hayvanlarını TARSİM'den 1 yıl sigortalı olarak alacak, bunun da bedeli devletimiz tarafından ödenecek. Deprem bölgesindeki üreticilerimize bu projemizde de öncelik vereceğiz. Hayvancılıkta yerli üretime ciddi katkı sunacak projenin hayırlı olmasını diliyorum.”