Hayvancılık için destek müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası yaptığı açıklamada hayvancılık yapan aile işletmelerine müjdeler verdi. Erdoğan şunları kaydetti: “Tarımda üretimin artması, kırsalda kalkınmanın sağlanması için çalışmalarımızı çok yönlü şekilde sürdürüyoruz. Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi ile aile işletmelerini güçlendirmeyi, gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha fazla yer almasını amaçlıyoruz. Aile işletmelerinin yanı sıra ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlar bu projeden istifade edebilecek. TİGEM işletmelerimizdeki gebe büyükbaş hayvanları uygun maliyetle üreticilerimize vereceğiz. Ziraat Bankası'ndan 2 yıl ödemesiz 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullanabilecekler. Üreticilerimizin 1 yıl boyunca aylık 1 asgari ücret tutarı kadar, yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini biz karşılayacağız. Üreticilerimiz hayvanlarını TARSİM'den 1 yıl sigortalı olarak alacak, bunun da bedeli devletimiz tarafından ödenecek. Deprem bölgesindeki üreticilerimize bu projemizde de öncelik vereceğiz. Hayvancılıkta yerli üretime ciddi katkı sunacak projenin hayırlı olmasını diliyorum.”