Hayvanlar üzerinde test ettiği projeyle kanser hücrelerini yok etti

"Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların tamamının yüksek toksisiteleri sebebiyle hastalar üzerinde hayati derecede yan etkiler oluşturmakta hatta hastaların ölümüne bile yol açabilmektedir. Geliştirdiğimiz projeyle sağlıklı hücre ve dokular üzerinde yan etki oluşturmaksızın ya da minimal düzeyde bir yan etkiyle kanser hücrelerini yok etmeyi başardık. Kanser ilaçları çok fazla düzeyde toksik etki oluşturduğunda, insan vücudunda kanserli dokuların tedavisi yanında da sağlıklı dokular üzerinde de şiddetli yan etki meydana getirmektedir. Dolayısıyla hastanın tedavisi sırasında hastada ciddi zararlar meydana gelebilmektedir. Bu sebeple birçok kanser ilacının kullanımı sınırlandırılmakta ya da hastanın tedavisi tamamlanamadan tedavi yarıda kesilmektedir. Çünkü oluşan ciddi toksisite, çoğu hastanın ölümüne dahi yol açabilmektedir. Biz bu patentimizle bu sorunun üstesinden gelmeyi hedefledik. Çalışmalarımızda aldığımız sonuçlar çok çarpıcıydı. En yakın zamanda bunu, ulusal prestij ve ekonomiye katkı anlamında faydalı hale getirmeye çalışacağız. İnşallah kısa zamanda önemli mesafeler kat edeceğiz."