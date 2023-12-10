Hayvanlar üzerinde test ettiği projeyle kanser hücrelerini yok etti

"Hayvanlarda deneysel olarak oluşturduğumuz tümörlerin bu yolla yok edildiğini tespit ettik"
Duran, projenin hayvanlar üzerinde test edildiğini dile getirerek “Solid tümörlere karşı yeni tedavi yöntemlerini içeren çalışmamız, 8. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda madalyaya layık görüldü. Bu çalışma kanser tedavisinde selektif etkinin hedeflendiği bir çalışmadır. Çalışmamızda, sağlıklı hücreler üzerinde toksik etki oluşturmadan sadece kanser hücrelerini yok edilmesi amaçlandı. Hayvanlarda deneysel olarak oluşturduğumuz tümörlerin bu yolla yok edildiğini tespit ettik. Elde ettiğimiz sonuçları patentini aldığımız bu çalışmanın, 27 Nisan-01 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen '8. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF23)'da uluslararası jüri tarafından en iyi patentler arasında gösterilerek ödüle layık görülmesi üniversitemiz ve ülkemiz adına bizi gururlandırdı" dedi.
"Günümüzde kanser tedavisinde dünyada en büyük sorun ilaç toksisitesi yani yan etkilerinin fazla olmasıdır"
Duran şöyle devam etti: