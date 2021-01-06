Gündem Hazar Denizinde rahatsızlanıp ambulans uçakla alınan TIR şoförü Benim ülkem bambaşka
ERZURUM

Hazar Denizi'nde rahatsızlanıp ambulans uçakla alınan TIR şoförü: Benim ülkem bambaşka

Özbekistan'dan aldığı yükle Türkiye'ye dönüş yaparken, Hazar Denizi'nde, TIR'la bindiği feribotta rahatsızlanan şehit Oğuz Han Karaca'nın babası Cihan Karaca, Kazakistan'da geçirdiği apandisit ve mide ameliyatı sonrası Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Erzurum'a getirildi. Karaca, "Sağlıkçılarımıza kimse en ufak bir şey söylemesin. Orada kimsenin imkanı yok, benim ülkem bambaşka" dedi.

Haber Merkezi DHA
Cihan Karaca
Cihan Karaca

Özbekistan'dan aldığı yükle Türkiye'ye dönüş yaparken, Hazar Denizi'nde, TIR'la bindiği feribotta rahatsızlanan şehit Oğuz Han Karaca'nın babası Cihan Karaca, Kazakistan'da geçirdiği apandisit ve mide ameliyatı sonrası Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Erzurum'a getirildi. Karaca, "Sağlıkçılarımıza kimse en ufak bir şey söylemesin. Orada kimsenin imkanı yok, benim ülkem bambaşka" dedi.

YILBAŞI GECESİ RAHATSIZLANDI

Cihan Karaca, Özbekistan'dan alüminyum malzeme getirmek üzere 3 Kasım 2020'de yola çıktı. Özbekistan'dan yükünü alan Karaca, dönüş yolculuğunda Hazar Denizi'ni geçmek üzere TIR'la bindiği feribotta, yılbaşı gecesi rahatsızlandı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle demirlenen feribottaki Türk sürücüler, Kazakistan'ın Aktau Kenti Başkonsolosu Muzaffer Akyıldırım'a bilgi verdi. Konsolosluk personelinin harekete geçmesiyle şehit babası, feribottan helikopterle alınarak, Zhanaozen Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Apandisit ve mide rahatsızlığı geçirdiği belirlenen Karaca, burada doktorlar tarafından ameliyat edildi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEDİ

Hastanede 3 gün tedavi gören Cihan Karaca, Türkiye'ye dönmek istediğini belirtince Erzurum'daki ailesi de AK Parti Erzurum Milletvekili ve Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ'a ulaştı. Akdağ'ın konuyu ilettiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ambulans uçağın gönderilmesi talimatını verdi. Türkiye'den dün saat 20.30'da havalanan ambulans uçak ile şehit babası Karaca alınıp, saat 22.20'de de Erzurum Havalimanı'na getirildi. Ambulans ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nin acil bölümünde götürülen Karaca, gerekli muayene ve kontrolü yapıldıktan sonra cerrahi servisine yatırıldı.

'SAĞLIKÇILARIMIZA KİMSE EN UFAK BİR ŞEY SÖYLEMESİN'

Hastanede tedavisi süren şehit babası Cihan Karaca, 3 Aralık'ta başladığı yolculuğunu anlattı. Kazakistan'dan yükünü aldıktan sonra bindikleri feribotta rahatsızlandığını belirten Karaca, olumsuz hava şartları nedeniyle demirlenen feribottan alınarak, hastaneye götürüldüğünü söyledi. Aktau Kenti Başkonsolosu'nun kendisiyle yakından ilgilendiğini kaydeden Karaca, ameliyat sonrası ambulans uçakla Erzurum'a getirildiğini anlattı.

HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN

Karaca, Bakan Koca, milletvekili Akdağ ve kendisiyle ilgilenen tüm yetkililere teşekkür etti.

Kazakistan'da hastanedeki şartları gördüğünü, Türkiye'deki sağlık hizmetinin çok daha iyi olduğunu vurgulayan Karaca, "Sağlıkçılarımıza kimse en ufak bir şey söylemesin. Oranın hastanesinde şilte üzerinde yattım. Orada kimsenin imkanı yok, benim ülkem bambaşka. Burada yatağını bir düğmeyle hareket ettirebiliyorsun. Herkesten Allah razı olsun. Şehit babası olarak sadece beni değil, bir arkadaşım beyin kanaması geçirmişti, onu da getirdiler. Burada insan ayrımı yapılmaz, burada herkese aynı imkan sunuluyor. Vatanımız cennet" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE EĞİTİM GÖREN KAZAK ÖĞRENCİLER DE DEVREYE GİRMİŞ

Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ise şehit babasını tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. İlbaş, "Şehit babası Cihan Karaca'nın hastalandığını duyduk, üzüldük. Başkonsolosluk devreye girdi, ilgilendiler, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Azerbaycan ve Kazakistan'daki yetkililer ilgilendi. Burada eğitim gören Kazak öğrenciler bile devreye girdi" dedi.
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül ise şehit aileleri olarak hiçbir zaman yalnız olmadıklarını söyledi. Akgül, Cihan Karaca'nın Türkiye'ye getirilmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.

Uzun yıllardır ABD'de tedavi gören Prof. Dr. İlhan Başgöz Türkiye’ye getirildi
HAYAT
Uzun yıllardır ABD'de tedavi gören Prof. Dr. İlhan Başgöz Türkiye’ye getirildi
Abone Ol Google News
Trabzon zirveye yürüyor

Trabzon zirveye yürüyor

​Bordo mavililer puan farkını 5'e indirdi.
Vodafone Parkta 11ller belli oldu

Vodafone Park'ta 11'ller belli oldu

​Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Benim ülkem bambaşka

'Benim ülkem bambaşka'

​Hazar Denizi'nde rahatsızlanıp ambulans uçakla alınmıştı.

Arnavutluk Başbakanı Ankara'da

Arnavutluk Başbakanı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de kabul etti.

Anne ve üvey babaya tahliye

Anne ve üvey babaya tahliye

​İki kardeşin resimlerle anlattığı cinsel istismar davasında karar.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Boğaziçi açıklaması.

"Küresel şirketler insanımızın iyi niyetini suistimal ediyor..."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.