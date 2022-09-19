​Hazar Uyanış Gençlik Kampı’ndan 1200 kişi yararlandı

Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Alanında uzman eğitmenler, kampta çocuklara milli ve manevi değerler seminerleri, resim, el becerileri, halk oyunları, müzik, okuma, sinema, yaratıcı drama, robotik ve ritim atölyelerinde eğitimler verdi.Kamp katılımcılarının fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla her gün belirli saatlerde yüzme, futbol, basketbol, satranç ve voleybol etkinlikleri düzenlendi.Kampta yüzme bilmeyen çocuklara, yarı olimpik yüzme havuzunda cankurtaran gözetiminde yüzme öğretildi.

Yangın tatbikatı yapıldı

İtfaiye Daire Başkanlığı, çocuklara yangın çeşitleri, yangın güvenliği ve söndürme prensipleri ile ilgili bilgiler verilerek tatbikatlar yaptı.

Veda gecesiyle kamp sona erdi

REKLAM

Her bir grubun 5 gün kaldığı kampın son gününde katılımcılara yönelik veda gecesi düzenlendi.Veda gecesinde çocuklar, yakılan kamp ateşi etrafında müzikler eşliğinde oyunlar oynayarak tatil süresince yaşadıkları deneyimleri dile getirme fırsatı buldu.

“Kampımız çok eğlenceli geçti”

Sur Akademi Lise’de eğitim gören 15 yaşındaki Mehmet Yüce, Şehitlik Ali Gaffar Okkan ve ve Silvan El-Cezeri akademi liselerinden arkadaşlarıylakampa katıldığını söyledi.Kampta yüzme, basketbol, futbol, voleybol gibi spor etkinlikleri ile eğlenceli vakit geçirdiklerini anlatan Yüce, şöyle konuştu:

“Burada yaptığımız bir haftalık tatil çok güzeldi. Kampımız çok eğlenceli geçti. Bize bu imkanları sağlayan Valimize ve Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum”

REKLAM

“Çok memnun kaldık”

Şehitlik Ali Gaffar Okkan Akademi Lisesi’nden kampa katılan Serkan Özdemir, şunları kaydetti:

“Diyarbakır epey sıcaktı.Havuza gitme şansımız olmadı.Kamp, gayet güzel bir etkinlik oldu, buraya geldik, havuz olsun, futbol olsun, voleybol, basketbol, tenis, birçok etkinliğe katıldık. Barakalarımız ve yataklarımız çok temizdi ve çok memnun kaldık.”

“Çok eğlendim, çok mutluyum”

Öğrencilerden Muhammed Eken ise “Silvan akademi listesinden geliyorum. Tatil yapmak gerçekten her insanın en doğal hakkı çok mutlu oldum. Sabah özellikle bizi kaldırıp yürüyüş yaptırmaları öyle göl kenarında. Yürüyüş yaptırmaları çok güzeldi. Her şey disiplinli bir şekilde gidiyordu. Gerçekten çok beğendiğim ücretsiz olması ayrı bir güzel. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekten çok teşekkür ediyorum. Böyle imkanlar sundukları için çok eğlendim, çok mutluyum.” Diye konuştu.

REKLAM

Sur Akademi Lisesi’nde okuyan ve Siirt Üniversitesi’ni kazanan Ahmet Recep Yıldız, yeni eğitim dönemi öncesinde tatil yaptığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları paylaştı:

“Bu sene Sur Akademi Lisesinden mezun oldum. Sur Akademi Lise’nin bize cidden çok faydası oldu. Bize ister eğlence olsun ister eğitim olsun tüm öğretmenlere yardımcı oldu ve çok iyi bir ortamı vardı. Bu yaz tatilinde bir denize falan gidemedik. Ama bu kamp benim için yeni eğitim döneminin başlangıcında çok yardımcı oldu. Kafa dağıtma açısından çok eğlenceli oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.”