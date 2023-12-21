Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Özhaseki, İstanbul için Yarısı Bizden Kampanyası'nın şartlarının belli olduğunu belirtirken, yeni bir deprem yasasının hazırlanacağının mesajını da verdi. Bakan, İstanbul'da kentsel dönüşüm için ayrılan rezerv alanların Meclis'in takdirine sunulacağını da belirtti.

BİRİNCİ YIL İÇİN 80 MİLYAR TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Yarısı Bizden Kampanyası'nın şartlarını çalıştıklarını ve tamamladıklarını ifade eden Özhaseki şöyle konuştu: "Birinci yıl için 80 milyar liraya yakın bir parayı, ikinci yıl için 233 milyar lira gibi bir parayı, üçüncü yıl için de 160 milyar lira gibi bir parayı bizim için öngördüler ve bütçe koydular. Kampanyayla 350 bine yakın konutu da değiştirmiş olacağız. Yarısı Bizden Kampanyası'na 1 milyondan fazla vatandaşımız müracaat etti."

DÖNÜŞÜMDE UZLAŞMA

Kentsel dönüşüm konusunda yüzde 100 uzlaşılan vatandaş sayısı 70 bin civarında olduğunu bildiren Özhaseki, "Önce onlardan başlayacağız; sonra, yüzde 50'yi geçen 158 bin civarında vatandaşımız var, onlara da diyeceğiz ki: Kendi aranızda lütfen toplantılar yapın, yüzde 100'e çıkın" ifadelerini kullandı. Özhaseki, İstanbul'da çok kısa bir süre içerisinde, 700 bin-750 bine yakın bir konutu dönüşüm sağlanacağını açıkladı.

DEPREM KONUTLARININ İNŞASI NE DURUMDA?

Özhaseki, deprem bölgesinde toplamda 310 bin konutunun inşasının sürdüğünü söyledi. Konutların teslim tarihine ilişkin Özhaseki şunları söyledi: "Ne zaman başlamışsa bir yıl kadar, köy evlerinde ise 8 ay kadar. Onları da 8-9 ay içeresinde teslim ederiz." Özhaseki, Malatya’da 5 bin 227, Gaziantep’te 10 bin 204, Kahramanmaraş’ta 8 bin 131, Hatay’da 6 bin 416, Osmaniye’de bin 852, Adana’da bin 589, Elâzığ’da 2 bin 255, Adıyaman’da, bin 800 konutu teslim etmeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.







